Stasera in tv domenica 13 aprile 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Riccardo Iacona, Presa diretta. Su Italia 1, l’attualità con il programma di Davide Parenti, Le Iene presentano: Inside.

Stasera in tv domenica 13 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Costanza, con Miriam Dalmazio, Marco Rossetti. Costanza (Miriam Dalmazio) e Diana indagano sulle famiglie nobiliari che avrebbero potuto mettere in salvo Biancofiore. Melchiorre invia le due studiose in trasferta in Francia per confermare le loro ipotesi. Federica chiede a Marco (Marco Rossetti) di conoscere Flora. Dopo la defezione di Diana, Costanza parte per la Francia con Ludovico e Flora dorme per la prima volta a casa di Marco. Durante una videochiamata tra madre e figlia, Marco capisce che con Costanza c’è anche Ludovico e non riesce a trattenere la gelosia. Toni coglie Stefano in compagnia della sua ex e decide di lasciarlo.

Su Rai3, alle 20.30, l’attualità con Presa diretta. La guerra dei dazi, la concorrenza cinese e il peso del costo dell’energia nei Paesi europei rischiano di mettere in moto una crisi economica senza precedenti. Riccardo Iacona racconta le imprese dell’indotto dell’automobile e quelle della metalmeccanica dal punto di vista della Germania.

Su Rai5, alle 21.15, opera lirica: Salome. L’opera di Strauss, con la regia di Emma Dante, che ha inaugurato oggi l’87° Festival del Maggio Musicale Fiorentino. Sul podio Alexander Soddy. Nel cast, Allison Oakes, Anna Maria Chiuri, Nikolai Schukoff. In scena fino al 27 aprile.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Sky Cinema Due

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Ogni domenica, tra un approfondimento di politica e l’altro, Giuseppe Brindisi dedica sempre qualche segmento del suo programma ai cittadini vittime di ingiustizie, truffe e negligenza medica. Recentemente si è parlato anche del caro casa e di cosa succede a chi vuole lasciare i Testimoni di Geova.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Anche stasera, oltre ai tentativi di primato in studio, Gerry Scotti presenta le prove in esterna che si svolgono in Cina, tra scenari mozzafiato e imprese dal forte impatto spettacolare. A seguire sul campo questi primati c’è Marco Frigatti, Ambassador del Guinness World Records e figura storica dello show.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. L’immenso archivio del programma di Davide Parenti è sempre a portata di mano quando si tratta di tornare su vicende o temi già trattati in passato dagli inviati. E anche stasera saranno loro a condurre una nuova puntata di questo spin-off, tornato il 30 marzo con uno speciale sul delitto di Garlasco.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Secondo appuntamento del weekend per il talk di Massimo Gramellini nella versione più corta. Un argomento è al centro della puntata che ha come ospite fisso il professore Gustavo Zagrebelsky, Presidente emerito della Corte Costituzionale.

Su Tv8, alle 21.30, Automobilismo: GP del Bahrain di F1. In differita e in chiaro il Gran Premio del Bahrain, 4° prova del mondiale di F1. Si corre sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi e sulla distanza di 54 giri. Tra i pericoli per i piloti c’è il vento che può portare sabbia lungo il tracciato.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Ornella Vanoni è sempre più a suo agio nel talk di Fabio Fazio e sembra non avere freni inibitori. Nella puntata del 30 marzo, per esempio, ha svelato un dettaglio piccante. E domenica prossima sarà protagonista di uno speciale.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, la fiction Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco, con Salmo. Snake, ricercato per tentato omicidio, cerca di fuggire assumendo una nuova identità. Ma l’incontro con Kyru intralcia i piani del latitante.

I film di questa sera domenica 13 aprile 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1962, di David Lean, Lawrence d’Arabia, con Peter O’Toole, Alec Guinness. Egitto, 1916. L’ufficiale inglese Thomas Edmund Lawrence fomenta la rivolta araba contro i turchi, guida i beduini alla conquista di Damasco e poi si ritira nell’anonimato.

Su Iris, alle 21.15, il film biografico del 1993, di Rob Cohen, Dragon – La storia di Bruce Lee, con Jason Scott Lee. Anni 40. Nato a San Francisco ma cresciuto a Hong Kong, Bruce Lee è iniziato sin da bambino al kung-fu. Dopo aver insegnato arti marziali, diventa attore e raggiunge la celebrità.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Luca Miniero, Tutti a bordo, con Giovanni Storti, Stefano Fresi. Bruno e suo padre Claudio devono iniziare un frenetico inseguimento, quando il treno con a bordo il figlioletto di Bruno e i suoi amici, parte lasciandoli a terra…

Stasera in tv domenica 13 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2013, di Ruben Fleischer, Gangster Squad, con Josh Brolin, Sean Penn. Il sergente O’Mara è incaricato di formare una task force per catturare il gangster Cohen, che sta costruendo un impero basato su traffici di ogni tipo: dalla droga alla prostituzione.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2015, di Joe Wright, Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, con Levi Miller. L’orano Peter viene trasportato per magia in un mondo fantastico popolato da pirati, guerrieri e fate. Lì, si troverà ad affrontare lo spietato Barbanera e la sua ciurma di bucanieri.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 1993, di Marco Brambilla, Demolition man, con Sylvester Stallone, Wesley Snipes. In un ipotetico futuro, uno psicopatico criminale viene riportato in vita dopo anni di ibernazione, ma sfugge al controllo. Per fermarlo viene risvegliato il super poliziotto John Spartan.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2023, di Michael Chaves, The Nun II, con Taissa Farmiga, Jonas Bloquet. 1956, Francia. Un prete viene assassinato e una forza maligna si diffonde. Suor Irene si trova nuovamente a combattere faccia a faccia con la forza diabolica di Valak, la suora demoniaca.