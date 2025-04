Alessandro Cattelan è la principale novità di Italia’s Got Talent 2025. Il conduttore, da anni volto Rai, è il nuovo giudice dello show.

Italia’s Got Talent 2025, per il conduttore nuovo impegno dopo il Festival

Per Alessandro Cattelan, dunque, si tratta di un nuovo impegno televisivo. Il conduttore debutta ad Italia’s Got Talent 2025, prendendo il posto di Khaby Lame, influencer seguito da milioni di persone sui social.

Per Alessandro Cattelan si tratta di un periodo decisamente molto fortunato, dal punto di vista lavorativo. Padrone di casa di Stasera c’è Cattelan su Rai 2, a febbraio è stato uno dei protagonisti indiscussi del Festival di Sanremo, avendo co-condotto la finale ed avendo guidato, dal martedì al venerdì, il Dopo Festival. Da qualche settimana a questa parte, inoltre, presenta Hot Ones Italia, talk show visibile esclusivamente su Rai Play.

Chi sono gli altri tre giudici

Al di là dell’arrivo di Alessandro Cattelan non vi sono altre novità per ciò che concerne la giuria. Riconfermati, a tal proposito, i restanti tre giudici già nel cast della passata edizione.

In primis Mara Maionchi, produttrice discografica e volto televisivo, alla sesta edizione in tale ruolo. Confermatissimo anche Frank Matano, reduce dall’impegno con Ne vedremo delle belle e che partecipa al programma per la nona volta consecutiva. Infine, torna la cantante Elettra Lamborghini, cantante che ha debuttato nella trasmissione durante l’ultima edizione.

Italia’s Got Talent, che manca dalla televisione italiana dal 2023, sarà visibile, ancora una volta, su Disney+. La piattaforma di intrattenimento streaming ha acquisito i diritti per trasmettere il format proprio due anni fa.

Italia’s Got Talent 2025, i conduttori e dove si svolgono le audizioni

Non cambiano, rispetto al 2023, neanche i conduttori. Italia’s Got Talent 2025, infatti, è guidato da Aurora Leone, molto seguita sui social e sempre più volto televisivo, e Fru, che attualmente riveste il ruolo di inviato a Pechino Express. I due sono membri del gruppo comico The Jackal.

Le registrazioni della nuova edizione si stanno svolgendo in questi giorni. La location scelta per ospitare la prima fase del format, ovvero quella dedicata alle audizioni, è il Teatro Politeama di Catanzaro. Qui salgono sul palco una serie di concorrenti, che hanno pochi minuti a disposizione per convincere i giudici del loro talento.

Al centro del programma vi sono, fra gli altri, cantanti, ballerini, giocolieri ed acrobati, ma anche attori e comici. Per andare avanti nel format devono ottenere almeno tre voti favorevoli dai giudici. Essi, se sono particolarmente colpiti dal concorrente in quel momento protagonista, possono utilizzare il golden buzzer. Chi lo riceve, è automaticamente qualificato alla finale.