Lunedì 14 aprile, Canale 5 ha mandato in onda la seconda puntata di The Couple. Il programma è guidato da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini. Lo show ha ottenuto ascolti molto bassi: il programma, infatti, ha tenuto compagnia a poco più di un milione e mezzo di spettatori, con il 13% di share.

The Couple seconda puntata, i malumori fra le donne

In apertura di puntata, la padrona di casa ha dato spazio alle tensioni nate nella casa durante la prima settimana di convivenza. Fra le più attive ci sono le sorelle Boccoli, che hanno criticato Manila Nazzaro (definita la regina della cucina) e che sono finite, a loro volta, al centro delle critiche delle Testa. Fra gli uomini, invece, ha suscitato qualche dubbio Antonino Spinalbese, malvisto da Pierangelo, secondo cui il collega non si comporta in modo del tutto spontaneo.

In seguito, Blasi ha comunicato l’esito della prova in esterna che i concorrenti hanno svolto in settimana. Gli sfidanti, in particolare, hanno dovuto simulare un pit stop, impiegandoci il minor tempo possibile. I più lenti sono stati Barolo-Wigger e Greco-Carrisi, che dunque sono stati eliminati dalle sfide della diretta.

Le prove

Le sei coppie restanti, nella seconda puntata di The Couple, hanno dato il via alle prove. Nella prima, gli sfidanti, divisi in due manche, si sono affrontati su domande di cultura generale ed hanno perso le Testa e i Mileto.

Le quattro coppie rimanenti hanno affrontato il gioco finale già svolto sette giorni fa, che consiste nel contare mentalmente fino a 60 secondi e poi fermare il tempo. Il duo che si avvicina maggiormente a tale soglia ottiene la vittoria, che permette di ricevere l’immunità e di rubare ben due chiavi. Ad avere la meglio, alla fine, sono state le Boccoli. Le sorelle hanno preso una chiave ai Mileto ed una a Spinalbese-Maestrelli.

The Couple seconda puntata, Manila Nazzaro risponde a Lorenzo Amoruso

Nel corso della seconda puntata di The Couple, la concorrente Manila Nazzaro ha risposto all’ex Lorenzo Amoruso, che negli scorsi giorni ha accusato la concorrente di tradimento. Lei, visibilmente alterata, ha ammesso: “Fossi in lui non parlerei oltre, in quella casa non c’erano comportamenti corretti. Sono una gran signora a non raccontare il motivo per cui, a un certo punto, mi sono allontanata e ho tenuto lontani anche i miei figli da quella persona“.

Carrisi, invece, non ha negato le proprie difficoltà ad ambientarsi nello show, soprattutto a causa della sua paura ad esporsi, che a suo giudizio deriva dal fatto di avere genitori famosi. Infine, si sono svolte le consuete nomination. Al televoto per l’eliminazione vanno Carrisi-Greco e Barolo-Wiggers.