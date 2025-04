Mercoledì 23 aprile, Real Time propone la seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2025. Il format, che ha esordito sette giorni fa, parte alle 21:20 circa, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Matrimonio a prima vista 2025 seconda puntata, come è andato il debutto di sette giorni fa

Non cambia, durante Matrimonio a prima vista Italia 2025, il trio di esperti chiamati a supportare i single per tutta la durata dell’avventura. In tale ruolo c’è, in primis, la psicoterapeuta Nada Loffredi, affiancata dal life coach Andrea Favaretto e dal sociologo Mario Abis.

Sei i single che sono stati scelti dallo show per effettuare dei matrimoni al buio, ovvero delle nozze con partner conosciuti solamente una volta giunti all’altare. In seguito, i novelli sposi affrontano il viaggio di nozze e la convivenza. Al termine, devono decidere se confermare l’unione o se divorziare.

Il debutto della nuova edizione è andato in onda, sempre su Real Time, sette giorni fa. In tale occasione, il programma ha ottenuto buoni dati di ascolto, tenendo compagnia ad una media di oltre 520 mila telespettatori, con una share del 3,3%.

Il viaggio di nozze di Sara e Nicola

Nel corso di Matrimonio a prima vista Italia di oggi, mercoledì 23 aprile, Sara e Nicola, sposati nella puntata della scorsa settimana, continuano il loro viaggio di nozze fra la Sardegna e la Corsica. Le cose, fra loro, sembrano andare per il verso giusto. Sin da subito è scattata la scintilla e si sono lasciati andare a dei baci passionali. Anche il dialogo sembra essere proficuo e funzionale, al punto che entrambi si dicono “fortunati” per essersi conosciuti.

Giorgio ed Adele, invece, hanno lasciato l’Italia ed hanno raggiunto Dubai. Le cose non sono iniziate per il verso giusto: lei, all’altare, non è rimasta particolarmente colpita dal marito. In viaggio affrontano una prima cena romantica di coppia, durante la quale hanno la possibilità di conoscersi meglio. La tensione, però, non fa che aumentare, soprattutto per alcune rimostranze avanzate da lei.

Matrimonio a prima vista 2025 seconda puntata, le nozze di Francesca ed Alessandro

Infine, nella seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia si celebrano le nozze di Alessandro e Francesca. I due si vedono per la prima volta all’altare, ma sembra scattare fin dal primo momento un certo feeling, che hanno modo di approfondire subito dopo la cerimonia, parlando con Mario Abis. Dopo le foto di rito e i festeggiamenti, marito e moglie affrontano il viaggio di nozze, con destinazione Azzorre.