Mercoledì 23 e giovedì 24 aprile si svolgono le partite valevoli per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. La competizione è visibile, in diretta e in esclusiva, sulle reti Mediaset, che detiene i diritti televisivi della competizione. La finale si svolge il prossimo 14 maggio, presso lo Stadio Olimpico di Roma.

Coppa Italia semifinali ritorno, il derby di Milano

Il calendario delle semifinali di ritorno di Coppa Italia propone, il 23 aprile dalle ore 21:00, la partita fra l’Inter e il Milan. Si tratta dell’ennesimo derby di Milano della stagione, nonché uno dei match italiani da sempre più attesi.

I team arrivano all’impegno in uno stato di forma decisamente differente. I padroni di casa, nonostante la sconfitta nell’ultimo turno di campionato, sono primi in Serie A (a pari punti con il Napoli) ed hanno festeggiato il raggiungimento delle semifinali in Champions League. I rossoneri, invece, rischiano di essere estromessi dai discorsi per la qualificazione nelle coppe europee della prossima stagione, motivo per il quale devono puntare tutto sulla Coppa.

L’andata è terminata in pareggio

La semifinale di ritorno Inter-Milan di Coppa Italia è proposta, in diretta, su Canale 5. Il racconto del faccia a faccia è a cura di Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Completamente aperti i giochi per la qualificazione alla finale. L’andata, infatti, ha mostrato un grande equilibrio fra le due compagini. Il match, alla fine, è terminato uno a uno. Secondo gli scommettitori, la grande favorita per il passaggio del turno è la squadra guidata da Stefano Inzaghi.

Coppa Italia semifinali ritorno, Bologna-Empoli

La seconda ed ultima semifinale di ritorno di Coppa Italia si svolge giovedì 24 aprile. Sempre dalle 21:00 ma su Italia 1, i tanti appassionati di sport possono seguire lo scontro che oppone il Bologna di Vincenzo Italiano, in grande stato di forma e che mira alla qualificazione alla prossima Champions League, all’Empoli di Roberto D’Aversa, a rischio retrocessione.

In questo senso, i discorsi legati alla qualificazione alla finale sembrano essere già chiusi. L’andata, infatti, è stata dominata dal Bologna, che in trasferta ha strapazzato gli avversari trionfando per tre a zero. Quest’oggi, l’Empoli, per qualificarsi, dovrebbe riuscire a vincere, fuori casa, con almeno quattro gol di scarto. Bologna-Empoli è commentata da Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

Entrambe le partite sono precedute e seguite da alcuni spazi di approfondimento, nei quali sono analizzate le azioni salienti dei match. Inoltre, gli appuntamenti sono fruibili anche in diretta streaming tramite Mediaset Infinity.