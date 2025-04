Sabato 26 e domenica 27 aprile, Canale 5 manda in onda due nuove puntate di Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin è proposto, in entrambe le giornate, dalle ore 16:30.

Verissimo 26 27 aprile, il sabato omaggio a Papa Francesco

Nel corso di Verissimo di sabato 26 aprile è proposto un sentito omaggio a Papa Francesco. Il Santo Padre è scomparso lo scorso lunedì 21 aprile, giorno in cui si festeggiava la Pasquetta. Il talk show è in onda a poche ore dai funerali, svolti sabato mattina alla presenza di decine di migliaia di fedeli.

In studio, a Verissimo del 26 aprile, è dato spazio alla cantante Orietta Berti. L’artista, autrice di numerose hit di grande successo, parla dei tanti incontri che ha avuto, nell’arco della sua carriera, proprio con Papa Francesco. Dopo molti anni di lontananza dagli schermi Mediaset torna, su Canale 5, la conduttrice Gabriella Carlucci.

La presentazione della seconda stagione di Maria Corleone

Durante Verissimo di sabato 26 aprile, la padrona di casa ha un lungo faccia a faccia con Rosa Diletta Rossi. L’attrice, fra pochi giorni, torna sul set di Maria Corleone, fiction di Canale 5 che prosegue con la seconda stagione.

Sempre per il mondo del cinema, lo studio di Verissimo si apre per Nicolas Maupas, giovane attore di grande talento, che ha partecipato a titoli come Mare Fuori, Il Conte di Montecristo ed Alla Festa della Rivoluzione.

Infine, nella puntata del 26 aprile è proposto un focus su Amici di Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, raccoglie le dichiarazioni degli ultimi eliminati del Serale, ovvero le cantanti Senza Cri e Chiamamifaro, oltre alla ballerina Francesca.

Verissimo 26 27 aprile, le interviste della domenica

Nell’appuntamento di Verissimo di domenica 27 aprile è protagonista lo scrittore Mauro Corona. Quest’ultimo, ospite fisso del talk È sempre Cartabianca su Rete 4, ha deciso di ripercorrere la sua vita tra scrittura, scultura e tv nel documentario La mia vita finché capita.

Molto atteso, poi, è l’incontro che Silvia Toffanin ha con Manuel Bortuzzo. Il nuotatore paralimpico, per la prima volta in televisione, racconta la verità relativa al caso di stalking di cui è rimasto vittima.

La padrona di casa ha un faccia a faccia con il campione olimpico Gianmarco Tamberi e sua moglie Chiara. I due, sposati nell’ottobre del 2022, a breve diventeranno per la prima volta genitori. Nel parterre di ospiti c’è anche Iva Zanicchi, che annuncia un nuovo progetto musicale. Infine, direttamente dalla giuria del Serale di Amici, arrivano il paroliere Cristiano Malgioglio e la ballerina Elena D’Amario.