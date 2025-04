Dallo scorso marzo, è in rotazione sulle principali emittenti televisive del nostro paese la pubblicità di Gillette Venus. La società ha deciso di puntare, per la propria campagna di comunicazione, su Big Mama.

Pubblicità Gillette Venus, la testimonial è Big Mama

Gillette Venus ha messo a punto una strategia comunicativa articolata in due, differenti produzioni. La prima è incentrata sui prodotti finalizzati alla depilazione femminile nelle zone intime. La seconda, invece, si incentra sui prodotti relativi alla cura del corpo.

Entrambe le produzioni hanno come testimonial Big Mama. La cantante, per l’occasione, ha interpretato nuovamente I’m a Venus, jingle che da tempo accompagna in musica i tanti spot dell’azienda.

La società che ha curato la realizzazione della pubblicità è Castadiva, mentre la regia è di Veronica Mengoli. Anche Gillette ha deciso di realizzare una strategia comunicativa multipiattaforma, che oltre che in televisione si espande anche negli ambienti digitali.

La collaborazione con Fondazione AIRC

Il claim della pubblicità di Gillette Venus è La mia pelle, il mio orgoglio. Una frase decisamente molto forte e simbolica, che nello spot è declamata da Big Mama.

L’azienda, in concomitanza con l’avvio della campagna di promozione, ha annunciato l’inizio di una collaborazione con la Fondazione AIRC. L’obiettivo di tale progetto è quello di promuovere e sostenere la ricerca sui tumori provocati dal Papilloma Virus.

Prendendo in considerazione la pubblicità attualmente in onda, relativa alla linea dedicata alle zone intime, essa inizia con un primo piano di Big Mama, che afferma: “Non abbiamo più paura di mostrare la nostra pelle“. Dopo una serie di immagini di depilazione con annesse delle spiegazioni sui vantaggi dei prodotti Gillette, la cantante, come già preannunciato in precedenza, recita il claim della campagna, ovvero La mia pelle, il mio orgoglio.

Pubblicità Gillette Venus, la recensione

Gillette Venus, con la propria pubblicità, ha deciso di puntare tutto sul piano valoriale e simbolico. Una intenzione, quest’ultima, resa esplicita sin dai primi secondi di spot, grazie alle dichiarazioni di Big Mama.

Anche la scelta della stessa testimonial è esemplificativa delle volontà della società. La cantante, d’altronde, è da sempre impegnata in prima linea contro discriminazioni e pregiudizi, temi di cui ha parlato persino dal podio dell’ONU. Da questo punto di vista, la campagna comunicativa di Gillette risulta coerente e ben riuscita.

Anche dal punto di vista tecnico lo spot è piacevole, presentando un buon ritmo ed un ottimo montaggio, che lo rendono interessante ed accattivante per lo spettatore. Inoltre, seppur in maniera ridotta, Gillette spiega i vantaggi pratici nell’utilizzo dei propri prodotti, con le scritte in sovrimpressione che si concentrano sulle capacità di “esfoliare, detergere, radere ed idratare” la pelle. Il risultato finale è una pubblicità completa e senza dubbio ben riuscita.