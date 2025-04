Domenica 27 e lunedì 28 aprile si svolge la 34esima giornata di Serie A. Il turno del massimo campionato si disputa nell’arco di sole 48 ore, dopo i vari rinvii dovuti al lutto nazionale istituito per la morte di Papa Francesco.

Serie A 34esima giornata, gli anticipi delle 12:30

La 34esima giornata di Serie A prende il via alle 12:30, quando si disputano due incontri in contemporanea. Il primo oppone due compagini tranquille dal punto di vista della classifica, in quanto entrambe hanno già ottenuto la salvezza, ovvero il Como e il Genoa. Il secondo, invece, ha come protagoniste il Venezia, a caccia di punti per la salvezza, e il Milan, ancora in corsa per la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione.

Due le partite inserite nel calendario alle 15:00. La Roma di Claudio Ranieri, fra le squadre più in forma in tale momento della stagione, cerca i tre punti contro l’Inter, capolista a pari punti con il Napoli e reduce da due brutte sconfitte di fila. Inoltre, la Fiorentina, che proprio con la Roma si sta contendendo la qualificazione alle coppe europee, accoglie allo Stadio Franchi l’Empoli, penultimo in campionato.

Gli altri faccia a faccia

Alle 18:00 del 27 aprile inizia il turno di Serie A su Sky. La piattaforma satellitare trasmette Juventus-Monza. Gli ospiti, in caso di sconfitta, potrebbero essere matematicamente retrocessi.

Alle 20:45, il Napoli di Antonio Conte spera di proseguire la corsa allo scudetto contro il Torino, decimo e matematicamente già salvo. Alla stessa ora, l’Atalanta, terza in campionato e che ha vinto gli ultimi due incontri giocati, affronta il Lecce.

Alle 18:30 di lunedì 28 aprile, l’Udinese accoglie il Bologna, che ha da poco festeggiato l’accesso alla finale di Coppa Italia. Infine, alle 20:45, spazio a Lazio-Parma ed allo scontro diretto per la salvezza fra l’Hellas Verona e il Cagliari. Tutte e due le sfide sono visibili, oltre che su DAZN, anche su Sky.

Serie A 34esima giornata, i telecronisti

Di seguito le voci scelte da Sky per raccontare la 34esima giornata di Serie A.

Juventus-Monza: Zancan e Dzemaili;

Zancan e Dzemaili; Lazio-Parma: Polizzi ed Orsi;

Polizzi ed Orsi; Hellas Verona-Cagliari: Massara.

Questi, invece, i telecronisti che hanno il compito di commentare i faccia a faccia della 34esima giornata di campionato su DAZN.