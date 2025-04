Lunedì 28 aprile, su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di The Couple. Durante la serata, guidata da Ilary Blasi, c’è stata la prima eliminazione dell’edizione. Continuano ad essere disastrosi gli ascolti: l’appuntamento ha convinto solamente 1,3 milioni di persone, con il 10,9% di share.

The Couple terza puntata 28 aprile, le tensioni nell’ultima settimana

Al centro della terza puntata di The Couple vi sono alcune tensioni scaturite nelle ultime due settimane. In primis quella fra le sorelle Boccoli, che in seguito ad una prova hanno avuto un duro diverbio, che tuttavia è stato risolto poco tempo dopo.

Più tesa, invece, la situazione intorno a Manila. La concorrente è finita al centro delle critiche di vari concorrenti, che hanno messo in evidenza la sua tendenza a fare la “maestrina”, soprattutto quando è in cucina.

Pierangelo e Jasmine, invece, hanno avuto da ridire verso Antonino, che si starebbe comportando da leader ed avrebbe già creato un “gruppetto”.

Eliminate Thais ed Elena, le prove

La padrona di casa ha chiamato in studio le coppie a rischio eliminazione ed ha letto l’esito del televoto. Con il 40,92% delle preferenze devono abbandonare immediatamente il format Elena e Thais. Salvi, con il 59,08%, Jasmine e Pierangelo.

Ilary Blasi, prima di dare il via alle prove, ha comunicato una novità. Nei faccia a faccia, la coppia vincitrice ruba automaticamente una chiave a quella sconfitta.

Le sorelle Boccoli, in primis, sono riuscite ad avere la meglio su Giorgia Villa e Laura Maddaloni, volando a cinque chiavi (contro una delle due sportive).

I fratelli Mileto, poi, salgono a quota due chiavi in quanto sono riusciti a battere Manila Nazzaro e Stefano Oradei, che invece retrocedono ad una sola chiave.

In una sfida di memoria, Pierangelo e Jasmine hanno la meglio sulle sorelle Testa: i trionfatori hanno a disposizione tre chiavi, le sorelle sono ferme ad una. Non hanno affrontato le prove Antonino Spinalbese ed Andrea Tabanelli, esclusi dopo le performance nelle sfide in settimana.

The Couple terza puntata 28 aprile, vincono le Boccoli e le nomination

Tutte e tre le coppie vincitrici dei faccia a faccia, a The Couple del 28 aprile, hanno affrontato la sfida finale. Ad avere la meglio sono le Boccoli, che hanno ottenuto la vittoria della puntata. Come premio hanno vinto altre due chiavi, rubate a Jasmine-Pierangelo ed Antonino-Andrea, per un totale di sette.

Infine, nella terza puntata di The Couple si sono svolte le nomination. Le coppie a rischio eliminazione sono quelle formate da Pierangelo Greco-Jasmine Carrisi ed Irma-Lucia Testa. La meno votata, il prossimo lunedì, sarà definitivamente eliminata.