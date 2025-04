Martedì 29 e mercoledì 30 aprile si svolgono le due semifinali di andata di Champions League. Il torneo di calcio più importante del Vecchio Continente si avvia alla fase conclusiva. La finale, infatti, si svolge il 31 maggio prossimo, presso l’Allianz Arena.

Champions League andata semifinali, le partite dell’Inter entrambe in chiaro

Nell’elenco dei quattro team che affrontano le semifinali di Champions League c’è l’Inter. I nerazzurri sono rimasti gli unici, insieme alla Fiorentina in Conference League, ad essere ancora in corsa per ottenere un riconoscimento in una competizione sportiva europea.

Le semifinali di Champions League dell’Inter sono entrambe trasmesse in diretta e in chiaro. A stabilirlo è l’AGCOM, che in un decreto del 2012 aveva individuato una serie di eventi sportivi di rilevanza nazionale da mandare necessariamente in onda nelle reti non a pagamento, in modo tale da essere visibili a tutti, senza avere necessariamente un abbonamento attivo.

Dove vedere Barcellona-Inter

Per il nostro paese, la semifinale di andata di Champions League più attesa è senz’altro quella dell’Inter. I nerazzurri arrivano a tale appuntamento nel peggior momento della stagione, avendo raccolto tre sconfitte consecutive, che hanno provocato l’eliminazione dalla Coppa Italia e che sono costate anche il primo posto nella classifica di Serie A.

Sulla propria strada, l’Inter di Simone Inzaghi affronta il Barcellona. I blaugrana, al contrario del club italiano, sono in un momento di forma molto positivo, avendo festeggiato pochi giorni fa la vittoria della coppa nazionale, sconfiggendo in finale gli acerrimi nemici del Real Madrid.

Barcellona-Inter prende il via alle 21:00 di mercoledì 30 aprile. I diritti tv per trasmettere la partita sono di Amazon Prime Video. L’emittente OTT, nel rispetto della normativa, ha deciso di affidare la messa in onda in chiaro della sfida a NOVE, rete di punta dell’intrattenimento Discovery. Il collegamento parte alle ore 19:30, quando parte un lungo prepartita. La telecronaca del faccia a faccia è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Champions League andata semifinali, Arsenal-PSG del martedì

Le semifinali di andata di Champions League, come detto, partono però il 29 aprile. Alle ore 21:00 è previsto il fischio di inizio dello scontro fra l’Arsenal, che ha ottenuto l’accesso a tale fase eliminando i campioni in carica del Real Madrid, e il Paris Saint Germain.

La partita Arsenal-PSG è proposta in diretta e a pagamento nei palinsesti di Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (213). In chiaro, è fruibile su TV8. Le voci che hanno scelto di raccontare ciò che avviene in campo sono quelle di Massimo Marianella e Luca Marchegiani.