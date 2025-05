Giovedì 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, si svolge il tradizionale Uno Maggio Taranto 2025. La manifestazione musicale si svolge presso il Parco Archeologico delle Mura Greche.

Uno Maggio Taranto 2025, chi sono i direttori artistici della rassegna

L’Uno Maggio Taranto, con quella del 2025, arriva alla tredicesima edizione. Coloro che organizzano la rassegna sono i membri del Comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti, che hanno ideato tale festival musicale nel 2013.

Uno Maggio Taranto 2025 è organizzato dal confermatissimo trio di direttori artistici. In tale ruolo, decisamente molto importante per la creazione del cast e della scaletta, vi sono l’attore e regista Michele Riondino, il cantautore Diodato e il musicista e compositore Roy Paci.

Chi sono i conduttori

La conduzione di Uno Maggio Taranto 2025 è affidata ad una serie di professionisti, che si alternano sul palco e che, oltre a presentare i vari artisti, sono protagonisti di momenti di riflessione ed approfondimento.

In primis c’è Andrea Rivera, attore e comico, conosciuto soprattutto per gli interventi comici realizzati in vari format tv di successo, fra cui Parla con me. Presente, inoltre, la giornalista Martina Martonano e la cronista Serena Tarabini. Infine, al trio si unisce anche il cantautore N.A.I.P, acronimo di Nessun artista in particolare.

Tutti coloro che desiderano assistere all’evento, al quale si può partecipare dal vivo con ingresso totalmente gratuito, devono sintonizzarsi sul canale televisivo locale Antenna Sud. Inoltre, è prevista la messa in onda della diretta streaming tramite il sito dell’emittente.

Uno Maggio Taranto 2025, il cast

Molto ricco, anche in vista dell’edizione del 2025, il cast di cantanti dell’Uno Maggio Taranto 2025. Uno dei più attesi è, senza dubbio, l’eccentrico cantautore Tommy Cash, che a poche settimane dalla partecipazione in gara all’Eurovision Song Contest si esibisce con la discussa canzone Espresso Macchiato.

Salgono sul palco dell’importante kermesse musicale anche Paolo Rossi, Giancane, Il Teatro degli orrori, Pop X, Lamante, Motta, Fido Guido & Rockin’Roots Band, Denaldo, La Nina, Mille, Ascanio Celestini, Roberto Angelini, Rodrigo D’Erasmo ed Acquachiara. In programma due momenti molto attesi, nei quali è al centro la musica elettronica. Come riporta l’Ansa, il primo è in scaletta alle 16:00 ed ha come protagonista Riva Starr, dj e producer napoletano noto in tutto il mondo. Il secondo spazio dovrebbe iniziare alle 19:30 circa e prevede la performance dei Fideles. Tale progetto musicale è nato dall’idea di due dj originari di Taranto, ovvero Daniele Aprile e Mario Roberti.