Stasera in tv giovedì 1 maggio 2025. Su Rai3, il programma musicale Concerto del Primo Maggio. Su Italia 1, il film con Tom Cruise, Mission: Impossible – Rogue Nation.

Stasera in tv giovedì 1 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Che Dio ci aiuti 8, con Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni. Due episodi: il primo s’intitola, “Omnia vincit amor”. Mentre Lorenzo (Giovanni Scifoni) segue il caso di un bambino abbandonato dalla madre, si interroga su Cristina e Pietro: sono davvero fatti per stare insieme? Ancora non lo sa, ma nel dubbio cerca di mettere i bastoni tra le ruote ai ragazzi. A seguire, “Tra bianco e nero”. Mentre si occupa del caso che vede coinvolti un padre e un figlio che non si vedono da tanti anni, Azzurra (Francesca Chillemi) si offre di aiutare Olly a cercare risposte su suo padre. Melody è nervosa a causa della resa dei conti con Sandrino.

Su Rai3, alle 20.00, Concerto del Primo Maggio. Prosegue in prima serata il grande concerto iniziato nel pomeriggio. Oggi in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma si esibiscono, tra gli altri, Alfa, Bruno Sas, Franco126, Gabry Ponte, Gaia, Anna, Giorgio Poi, Joan Thiele, Lucio Corsi e Shablo. Presentano Noemi, Big Mama ed Ermal Meta.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Concerto dell’Orchestra di Santa Cecilia registrato nel 2023. Sul podio Jakub Hrusa. In programma: Te Deum e Leggende Op. 59 n. 6 di Dvorak; Il Vangelo eterno e Taras Bul’ba di Janàcek. Soprano Katerina Kneziko.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Il termine “retequattrismo” usato in senso dispregiativo verso i talk di Rete 4 non va giù a Paolo Del Debbio, che nella puntata del 27 marzo ha mandato a quel paese chi, come Luca Bottura e Massimo Giannini, aveva preso le difese di Romano Prodi dopo la tirata di capelli a Lavinia Orefici.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. La corsa al riarmo e la guerra mondiale dei dazi sono stati fra i recenti temi dibattuti da Corrado Formigli. I due argomenti potrebbero essere riaffrontati stasera alla luce delle ultima novità, sempre con un occhio critico sul Governo.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio Coppa Uefa Europa League. Oggi potrete vedere Atletico Bilbao contro Manchester United e Tottenham contro Bodo Glimt. Le partite di ritorno saranno l’8 maggio. La finale è il 21 maggio a Bilbao in Spagna.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Comedy Match. Al via la seconda edizione dello show condotto sempre da Katia Follesa: due squadre di comici si affrontano in una sfida d’improvvisazione all’ultima battuta. Ricco il cast di artisti, quattro per serata, che dovranno conquistarsi il giudizio del pubblico.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite: e poi. Le lotte personali e i trionfi di Mike e Chrystal nel percorso di perdita di peso. Mike ha l’opportunità di trasferirsi in Texas per sottoporsi ad un intervento chirurgico per perdere peso; Chrystal, invece, raggiunge un importante traguardo.

I film di questa sera giovedì 1 maggio 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2002, di Audrey Wells, Sotto il sole della Toscana, con Diane Lane. Dopo la separazione dal marito, l’americana Frances si trasferisce nella campagna toscana. Innamoratasi di una villa, decide di acquistarla e di ricominciare una nuova vita.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2009, di Gennaro Nunziante, Cado dalle nubi, con Checco Zalone. Checco (Checco Zalone), trentenne pugliese che sogna di sfondare come cantante, lavora come muratore nella ditta dello zio. Lasciato dall’amata Angela e deriso dai concittadini che lo considerano un fallito, decide di cercare fortuna a Milano. Qui si stabilisce a casa del cugino omosessuale Alfredo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di spionaggio del 2015, di Christopher McQuarrie, Mission: Impossible – Rogue Nation, con Tom Cruise, Rebecca Ferguson. La Cia ha deciso di chiudere la divisione di Ethan Hunt (Tom Cruise). Seppur ricercati, l’agente e il suo team cercano di sgominare il “Sindacato”, l’organizzazione terroristica responsabile delle loro sventure. Li aiuta l’agente dell’MI6 Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), da tempo infiltrata nella rete criminale.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film storico del 2005, di Ridley Scott, Le Crociate, con Orlando Bloom, Liam Neeson. Il giovane fabbro Balian riceve la visita di Goffredo, un nobile giunto dalla Terrasanta, che gli rivela essere suo padre. Nominato cavaliere, Balian raggiunge Gerusalemme.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 1983, di Adrian Lyne, Flashdance, con Jennifer Beals. Pittsburgh, Pennsylvania. Alex lavora come saldatrice e arrotonda il salario ballando in un locale notturno. Il suo sogno è essere ammessa ad una scuola di danza per diventare ballerina professionista.

Stasera in tv giovedì 1 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’animazione del 2024, di Chris Sanders, Il robot selvaggio. Dopo un naufragio, il robot Roz si ritrova su un’isola remota e selvaggia, dove deve lottare per la sua sopravvivenza. Roz riesce ad adattarsi al nuovo ambiente, imparando molto dalla fauna selvatica dell’isola.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2003, di Riccardo Milani, Il posto dell’anima, con Silvio Orlando. Una multinazionale statunitense nel settore degli pneumatici vuole chiudere la filiale italiana per tagliare i costi. Gli operai Antonio, Salvatore e Mario si trovano insieme ad affrontare la chiusura della fabbrica.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2023, di Guy Ritchie, Operation Fortune, con Jason Statham. La spia dell’MI6 Orson Fortune e il suo team di agenti reclutano una star di Hollywood affinché li aiuti in una missione sotto copertura: fermare la vendita di un nuovo tipo di armi mortali.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2023, di Emma Tammi, Five Nights at Freddy’s, con Josh Hutcherson. Mike accetta un posto come guardia giurata notturna al ristorante Freddy Fazbear’s Pizzeria. Ma ben presto il giovane scopre che niente nel locale è quello che sembra.