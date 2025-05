Giovedì 1° maggio, su NOVE, prende il via Comedy Match 2025. Lo show, visibile dalle 21:20 circa, giunge alla seconda edizione.

Comedy Match 2025, la conduttrice è Katia Follesa

Comedy Match ha debuttato lo scorso anno sulla rete Discovery. L’esperimento, con il passare delle settimane, ha ottenuto ascolti sempre migliori, terminando il ciclo di appuntamenti con una media di oltre 650 mila telespettatori, con il 3,5% di share.

Numeri, questi, che hanno portato alla riconferma. Così come nella precedente edizione, Comedy Match 2025 è guidato da Katia Follesa. La comica, ogni settimana, è affiancata dagli Old Boys, ovvero dei valletti senior, che rendono ogni situazione più imprevedibile e, dunque, potenzialmente più divertente.

La società di produzione che firma il format è la Banijay Italia, che lo realizza per la Warner Bros. Discovery. La regia è di Rinaldo Gaspari, mentre gli autori che lavorano al progetto sono Graziano Cutrona, Andrea Delfino, Luciano Federico, Alessio Parenti, Marco Silvestri e Chiara Becchimanzi.

Come funziona il programma

Non cambia il meccanismo di funzionamento di Comedy Match. In ogni puntata si fronteggiano due squadre, ciascuna formata da quattro comici diversi, fra i più noti ed apprezzati del momento.

Le due compagini si affrontano in nove manche a tempo, durante le quali devono dimostrare, improvvisando, tutto il loro talento nel far ridere. Le sfide hanno i più svariati temi, dalla sitcom alla televisione, passando per i social ed il cinema. Vi sono alcune nuove categorie, come quella del duello doppio e del Mistery Match.

Dopo ogni confronto, il pubblico in studio deve votare il comico che ha preferito, donando in questo modo il punto alla sua squadra. Il gioco finale è ancora una volta la Comedy Battle, in cui tutti i protagonisti sono coinvolti. L’esito di tale sfida potrebbe ribaltare i verdetti fino a quel momento ottenuti, risultando dunque potenzialmente decisivo per la vittoria della puntata.

Comedy Match 2025, il cast di comici

Durante i vari appuntamenti di Comedy Match 2025 si alternano, sul palco, numerosi comici. Alcuni di questi erano già protagonisti della passata edizione, ovvero Maria Di Biase, Debora Villa, Marta Zoboli, Andrea Pisani, Scintilla, Carlo Amleto, Angelo Pisani, Federico Basso, Gianluca De Angelis e Gigi Rock.

Ad essi si aggiungono delle new entry, a partire da Giulia Vecchio, in queste settimane molto popolare soprattutto grazie al lavoro al GialappaShow. Coinvolto Gianmarco Pozzoli, interprete dell’amato Huber in Un passo dal cielo. Infine, entra nel cast anche Filippo Caccamo, noto soprattutto sui social, soprattutto su Instagram, dove è seguito da poco meno di un milione di follower.