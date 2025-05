La magia della pasticceria torna a incantare gli spettatori con la nuova edizione di Bake Off Italia 13 – Dolci in forno, pronta a debuttare a settembre su Real Time. Il celebre talent show dedicato agli aspiranti pasticcieri si rinnova con un’importante novità: alla conduzione arriva Brenda Lodigiani, attrice e comica dall’ironia raffinata e dal talento poliedrico, pronta a portare una ventata di freschezza sotto il tendone più dolce della televisione italiana.

Bake Off Italia 13: cambio di rotta nella conduzione

Dopo dodici edizioni con protagonista Benedetta Parodi al timone del programma, Bake Off Italia si prepara ad accogliere Brenda Lodigiani. Un volto noto del panorama televisivo italiano, capace di conquistare il pubblico con il suo stile autentico e brillante. Il suo ingresso segna una svolta significativa per il format, che punta a rinnovarsi pur mantenendo intatta la sua essenza. Un’avvincente competizione tra pasticcieri amatoriali, pronti a sfidarsi nella creazione di dolci spettacolari.

Giuria confermata in toto

Se il cambiamento alla conduzione promette di sorprendere gli spettatori, la giuria rimane fedele alle sue radici, con i giudici che hanno contribuito a rendere Bake Off Italia un appuntamento imperdibile:

Ernst Knam , il celebre “Re del cioccolato”, esperto di lavorazioni raffinate e maestro delle creazioni più elaborate.

, il celebre “Re del cioccolato”, esperto di lavorazioni raffinate e maestro delle creazioni più elaborate. Damiano Carrara , il pasticcere di fama internazionale che, con il suo approccio innovativo, sa guidare i concorrenti verso nuove sfide tecniche.

, il pasticcere di fama internazionale che, con il suo approccio innovativo, sa guidare i concorrenti verso nuove sfide tecniche. Tommaso Foglia , entrato nel cast nelle ultime edizioni, ma già apprezzato per il suo rigore e la sua competenza.

, entrato nel cast nelle ultime edizioni, ma già apprezzato per il suo rigore e la sua competenza. Iginio Massari, il Maestro Pasticciere per eccellenza, che tornerà nel ruolo di superospite fisso per la temuta prova tecnica.

Sfide, emozioni e creatività sotto il tendone

Come da tradizione, i concorrenti selezionati in tutta Italia saranno chiamati a superare prove sempre più difficili e ad affrontare momenti di tensione e creatività in ogni puntata. Le sfide seguiranno lo schema consolidato:

Prova creativa , dove i concorrenti potranno dare libero sfogo alla propria immaginazione.

, dove i concorrenti potranno dare libero sfogo alla propria immaginazione. Prova tecnica , con ricette complesse che metteranno alla prova la loro precisione e abilità.

, con ricette complesse che metteranno alla prova la loro precisione e abilità. Prova a sorpresa, un vero banco di prova per testare la loro capacità di adattamento e inventiva.

Ogni settimana, il tendone si trasformerà in un laboratorio di eccellenza, tra impasti, creme, decorazioni e tecniche sofisticate, sempre con l’obiettivo di eleggere il Miglior pasticciere amatoriale d’Italia.

Bake Off Italia 13: la location da sogno

Anche quest’anno, la competizione si svolgerà nella splendida Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), una cornice affascinante e suggestiva che ha ospitato le precedenti edizioni del programma. È qui che avrà luogo la grande finale, il momento più atteso da concorrenti e spettatori, in cui verrà incoronato il vincitore.

Radio Italia e la promozione del programma

Per il tredicesimo anno consecutivo, Radio Italia solomusicaitaliana si conferma la radio ufficiale di Bake Off Italia, promuovendo il programma attraverso i suoi canali radio, il sito web e i social media, garantendo un supporto mediatico costante e capillare.

Quando e dove vedere Bake Off Italia 13?

L’attesa è alle stelle: la nuova edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno approderà sugli schermi a settembre, sempre su Real Time, il canale 31 del Digitale Terrestre. Il programma continuerà a catalizzare l’attenzione della community digitale, con interazioni e contenuti esclusivi sui social media, dove l’hashtag ufficiale resta #BakeOffItalia.

Con un cast d’eccezione, una conduzione rinnovata e nuove sfide pronte a entusiasmare i concorrenti e il pubblico, Bake Off Italia si prepara a regalare emozioni indimenticabili. Chi sarà il nuovo talento della pasticceria italiana? L’appuntamento è fissato: il viaggio tra dolci, tecniche raffinate e creatività sta per ricominciare!