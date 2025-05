Prossimamente, Netflix rilascia alla visione Too Hot to Handle Italia. Si tratta della prima edizione dell’adattamento italiano del noto format, originario del Regno Unito.

Too Hot to Handle Italia, conduce Fred De Palma

Too Hot to Handle Italia è una realizzazione originale della società di produzione Fremantle. La prima edizione in assoluto è stata realizzata nel Regno Unito ed è stata distribuita, sempre da Netflix, nel 2020, durante le settimane più dure di lockdown per il Covid-19.

A cinque anni di distanza, e dopo sei edizioni realizzate in patria, entro maggio dovrebbe debuttare anche la versione nostrana. Al timone della trasmissione c’è un volto decisamente nuovo per il mondo dell’intrattenimento italiano, ovvero Fred De Palma. L’artista, lo scorso anno, ha gareggiato al Festival di Sanremo con la hit Il cielo non ci vuole, arrivando 30esimo.

Come funziona il format

Too Hot to Handle Italia ha come autori Paola Papa, Caterina Gaia, Silvia Bizzotto, Vincenzo Maiorana, Totò Coppolino, Francesco Narracci, Sonia Soldera e Riccardo Lupoli. La regia, invece, è firmata da Giampaolo Marconato.

La prima edizione di Too Hot to Handle è composta da otto puntate, ognuna delle quali ha una durata di un’ora. Netflix, come spesso avviene, li potrebbe rilasciare tutti insieme, a partire dalle ore 09:00 di mattina.

La versione italiana mantiene il medesimo meccanismo di funzionamento che ha contribuito a rendere noto il format in tutto il mondo. Al centro dello show vi sono le vicende di dieci concorrenti, che devono vivere, per un mese, tutti insieme, in una location da sogno.

Nel corso degli episodi, i protagonisti hanno l’obiettivo di vincere un ricchissimo montepremi, che nelle edizioni targate Regno Unito aveva un valore di oltre 100 mila euro. Per ottenere tale cifra economica, però, i ragazzi e le ragazze che animano il cast devono cercare di non cedere alla tentazione, rimanendo casti.

Too Hot to Handle Italia, chi sono i concorrenti

A rendere ardua la missione dei concorrenti di Too Hot to Handle ci pensa uno spietato software di intelligenza artificiale. Esso, che in UK prende il nome Lara, costringe gli sfidanti ad alcune prove e missioni, che mettono a dura prova la loro resistenza. Ogni qualvolta uno o più concorrenti cede alla tentazione, una parte di montepremi è decurtata.

Di seguito l’elenco con i nomi e i cognomi delle dieci persone protagoniste nella prima edizione italiana della trasmissione: