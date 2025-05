Martedì 6 maggio, Giallo, rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre, manda in onda la puntata L’ora del morto de Le indagini di Roy Grace. Quello odierno è, per la serie tv, il primo appuntamento della quarta stagione.

Le indagini di Roy Grace L’ora del morto, regista e dove è girata

Le indagini di Roy Grace appartiene al genere poliziesco. Le società che firmano la realizzazione del titolo sono le Second Act Productions, Tall Story Pictures e Vaudeville Productions.

Come detto, la puntata odierna dà il via alla quarta stagione, visibile da oggi, su Giallo, in prima visione. Nel Regno Unito, dove la serie è realizzata e girata, tale capitolo ha debuttato, sull’emittente locale ITV, nel mese di luglio dell’anno scorso.

La quarta stagione è composta da quattro puntate. Ognuna di esse ha una durata di circa un’ora e mezza e Giallo, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone una alla settimana, nel prime time del martedì.

La sceneggiatura è firmata da Ben Court, Ed Withmore, Jess Williams, Russell Lewis e Caroline Ip. La regia, invece, è di Brian Kelly, Dan Zeff, Kate Saxon e Bille Eltringham.

Le indagini di Roy Grace L’ora del morto, la trama

Nel corso della puntata dal titolo L’ora del morto della serie, il protagonista e la sua squadra sono chiamati a lavorare ad un caso decisamente molto complesso.

Grace interviene all’interno della casa di un’anziana signora, che ha subito una rapina violenta. La vittima, infatti, è stata immobilizzata e torturata dai ladri, che hanno poi lasciato l’abitazione con numerosi oggetti d’antiquariato, per una refurtiva dal valore di migliaia di dollari.

Spoiler finale

Il protagonista, nel corso del primo appuntamento della quarta stagione de Le indagini di Roy Grace, analizza gli oggetti rubati. La sua attenzione, sin da subito, si concentra su un orologio, particolarmente prezioso. Il detective si ritrova a scavare a fondo di una vicenda molto intricata, che lo costringe ad indagare su eventi che si sono verificati decenni prima.

Le indagini di Roy Grace L’ora del morto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Le indagini di Roy Grace, la cui quarta stagione prende il via con la prima puntata oggi, martedì 6 maggio, a partire dalle ore 21:10 circa, sulla rete del digitale terrestre Giallo.