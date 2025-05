Con l’arrivo di maggio 2025 si avvia alla conclusione la stagione televisiva invernale ma, nonostante questo, a breve partiranno nuove fiction. Qui di seguito vi sveliamo i titoli delle produzioni, oltre alle date nelle quali dovrebbero debuttare.

Fiction maggio 2025, le novità in casa Rai

Le principali novità relative alle fiction di maggio 2025 riguardano la Rai. Sulla rete ammiraglia, infatti, giunge al termine la stagione de Il Paradiso delle Signore, soap opera che da settembre tiene compagnia agli italiani tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 16:00. Al suo posto, dal 6 maggio, debutta Ritorno a Las Sabinas, serial originale della Spagna.

Spostando l’attenzione alla prima serata, lunedì 5 maggio i palinsesti accolgono Gerri. La fiction appartiene al genere poliziesco ed ha come protagonista l’omonimo ispettore interpretato da Giulio Beranek. Il personaggio principale è un detective di origine rom e la serie è diretta da Giuseppe Bonito.

Alla fine del mese (la data dovrebbe essere quella del 28 maggio), poi, dovrebbe partire Doc. Si tratta dell’atteso remake americano della fiction nostrana Doc-Nelle tue mani, medical drama con Luca Argentero che ha debuttato su Rai 1 nel 2020, ottenendo ascolti da record.

L’offerta Mediaset

Per quanto riguarda Mediaset, la principale novità potrebbe essere l’arrivo di una nuova fiction, in onda in prima serata su Canale 5. Il titolo è Doppio gioco ed ha come protagonista l’attrice Alessandra Mastronardi. Quest’ultima interpreta Daria, una donna con un passato burrascoso fatto di dipendenze ed illegalità, che si ritrova a collaborare con le forze dell’ordine per arrestare un pericoloso narcotrafficante.

Sempre a maggio è prevista la partenza di Alex Bravo Poliziotto a modo suo. Il protagonista è un detective che ha il volto di Marco Bocci, costretto a condurre una complessa indagine che lo riguarda personalmente e che lo metterà non poco in difficoltà.

Fiction maggio 2025, le altre serie

Per quanto riguarda le piattaforme, su Netflix il 21 maggio esordisce Maschi veri, remake nostrano della spagnola Machos Alfa con protagonisti Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Piero Sermonti e Francesco Montanari, che interpretano quattro uomini di mezza età in apparenza sicuri di sé, ma che in realtà hanno molte fragilità e sofferenze. Il giorno seguente, sempre sulla piattaforma OTT, parte Sirens, tratta da uno spettacolo teatrale con un cast d’eccezione, che coinvolge, fra gli altri, Kevin Bacon e Julianne Moore.

Infine, su Sky, il 30 maggio inizia la terza stagione di And Just Like That, sequel di Sex and the City con protagoniste Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon.