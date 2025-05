Martedì 6 maggio, Rai 2 manda in onda la seconda puntata di Belve 2025. Il programma di interviste è guidato da Francesca Fagnani e prende il via alle 21:20.

Belve 2025 seconda puntata, gli ottimi ascolti del debutto

Le società che firmano la realizzazione di Belve, anche nella nuova edizione, sono Fremantle Italia e la Direzione Rai Intrattenimento Prime Time. Le cinque puntate del nuovo ciclo di appuntamenti inediti sono fruibili, oltre che in televisione, anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

L’ospite fisso, che affianca ogni settimana la conduttrice Francesca Fagnani, è la cantante Serena Brancale. Quest’ultima, protagonista al Festival di Sanremo con la hit Anema e Core, esegue la cover di alcuni brani noti della musica italiana.

Molto positivi gli ascolti che il format ha ottenuto nel debutto. La puntata, in onda il 29 aprile scorso, ha appassionato poco meno di un milione e mezzo di telespettatori, per una share del 9,1%.

Le confessioni di Milly D’Abbraccio

Fra gli ospiti della seconda puntata di Belve, in onda il 6 maggio, c’è Milly D’Abbraccio. Quest’ultima, come riporta l’AdnKronos, nel faccia a faccia afferma: “Diciamo che mi sono addentrata nel mondo delle escort perché ormai il sex symbol nell’immaginario erotico degli uomini non è più la pornodiva. A un certo punto è nata questa cosa. Io decido, sono libera. Scelgo io: industriali, avvocati, professionisti di un certo livello. Scelgo di incontrare persone al mio livello. Faccio una sorta di casting“.

D’Abbraccio continua: “Ho amato le persone sbagliate, in 60 anni ho avuto 10 anni di relazione con due donne. A un certo punto sono entrata in crisi, perché ho pensato non fosse possibile, d’altronde ero una pornodiva rispettata. Se mi avessero scoperto lesbica sarebbe stato strano, sono entrata in crisi e sono andata da una psicologa. La parte sessuale ed erotica con le donne è meglio, ma nella vita sono più pesanti rispetto agli uomini“.

Belve 2025 seconda puntata, gli altri

Al centro della seconda puntata di Belve 2025 arriva l’attore Alessandro Preziosi. Protagonista dello spettacolo teatrale dal titolo Aspettando re Lear, in carriera ha lavorato a numerose produzioni di successo della Rai, fra cui le recenti Black Out e Leopardi Il poeta dell’infinito. Infine, la puntata odierna è arricchita dal faccia a faccia che Francesca Fagnani ha con Paola Iezzi. Conosciuta per essere parte del duo Paola e Chiara, Iezzi ha, da qualche mese a questa parte, avviato un progetto musicale da solista.