Black Out Vite sospese 6 febbraio su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Lunedì 6 febbraio, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda delle ultime due puntate di Black Out Vite sospese. Gli appuntamenti, che chiudono la prima stagione della serie, sono fruibili anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Black Out Vite sospese 6 febbraio, regista e dove è girato

Gli ultimi episodi di Black Out Vite sospese sono una produzione originale di Rai Fiction. Con essa hanno collaborato alla realizzazione le società Eliseo Entertainment, Viola Film e la Trentino Film Commission. La regia è a cura di Riccardo Donna, in carriera dietro la macchina da presa di sceneggiati Rai come Un passo dal cielo, Non dirlo al mio capo e La strada di casa. Gli sceneggiatori, invece, sono Peppe Millanta, Valerio D’Annunzio, Andrea Valagussa e Michela Straniero. Le riprese delle puntate si sono svolte tra Roma, Napoli e il Trentino Alto Adige.

Black Out Vite sospese 6 febbraio, la trama

Nel settimo appuntamento, il gruppo di sopravvissuti è ancora bloccato all’interno del resort nella Valle del Vanoi. A causa di una slavina, i protagonisti sono rimasti intrappolati e non possono essere tratti in salvo dai soccorritori. L’unica strada che permetterebbe loro di raggiungere l’albergo, infatti, è ancora inagibile.

Intanto, continua la caccia all’assassino di Max. Marco è sempre più convinto che il crimine sia stato realizzato da Giovanni. Per dimostrarlo tenta di entrare in possesso di un fascicolo contenuto nell’auto del maresciallo Piani.

Inoltre, in Black Out Vite sospese del 6 febbraio i personaggi comprendono che oramai è impossibile riuscire a rintracciare Giorgio. Quest’ultimo, per evitare di essere incastrato, ha abbandonato l’hotel. Infine, Lidia esamina alcuni disegni realizzati da Hamid. In tal modo intuisce che il piccolo potrebbe essere vittima di un traffico di clandestini.

Rivelazioni trama

Nell’ottava puntata Lidia inizia a indagare sulla vita di Hamid. In particolare, l’appuntato capisce che Karim è coinvolto nella vicenda e sceglie di arrestarlo. Inoltre, la carabiniera è convinta che il barista sia l’assassino di Max e che abbia anche attentato alla vita di Claudia. Karim, allora, sceglie di scappare e nella fuga prende in ostaggio la dottoressa.

Black Out Vite sospese 6 febbraio, il cast completo

Di seguito il cast completo degli ultimi episodi di Black Out Vite sospese.

Alessandro Preziosi : Giovanni Lo Bianco;

: Giovanni Lo Bianco; Rike Schmid : Claudia Schneider;

: Claudia Schneider; Marco Rossetti : Marco Raimondi;

: Marco Raimondi; Aurora Ruffino : Lidia Ercoli;

: Lidia Ercoli; Mickael Lumiere : Karim;

: Karim; Caterina Shulha : Irene;

: Irene; Massimo Mesciulam : Giorgio;

: Giorgio; Riccardo Maria Manera : Lorenzo;

: Lorenzo; Fabio Sartor : Max;

: Max; Federico Russo: Riccardo Lo Bianco.