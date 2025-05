Il film Spaccaossa, diretto da Vincenzo Pirrotta, è un dramma intenso e realistico del 2022, basato su eventi realmente accaduti. Il film va in onda su Rai 5 ed ha una durata di 105 minuti. Racconta una storia di criminalità e disperazione nella periferia di Palermo, dove un gruppo di malviventi ha ideato un sistema brutale per truffare le assicurazioni.

I protagonisti del film sono Vincenzo, interpretato da Vincenzo Pirrotta, e Luisa, interpretata da Selene Caramazza. Accanto a loro, un cast di talento dà vita a una narrazione cruda e coinvolgente, tra cui Aurora Quattrocchi, Ninni Bruschetta, Luigi Lo Cascio e Maziar Firouzi.

Regia e produzione del film Spaccaossa

La regia di Spaccaossa è affidata a Vincenzo Pirrotta, noto per il suo lavoro nel teatro e nel cinema, che porta sul grande schermo una storia cruda e profondamente radicata nella realtà sociale italiana. La sua visione artistica è caratterizzata da un forte impatto visivo e da una narrazione immersiva, capace di trasmettere tutta la tensione e il dramma della vicenda.

La sceneggiatura è scritta da Vincenzo Pirrotta, Ignazio Rosato, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, che hanno lavorato insieme per creare un racconto coinvolgente e realistico, basato su fatti realmente accaduti.

Il film è prodotto da Tramp LTD e Rai Cinema, con il supporto di Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e la distribuzione curata da Cinecittà Luce.

Trama del film Spaccaossa

Nella periferia di Palermo, una banda di criminali ha messo in piedi un sistema spietato per ottenere risarcimenti assicurativi: fratturano volontariamente le ossa di persone consenzienti, simulando incidenti per incassare il denaro. Le vittime, spesso disperate e senza alternative, accettano di subire queste violenze in cambio di una parte del compenso.

Vincenzo, interpretato da Vincenzo Pirrotta, è uno dei membri della banda e si occupa di reclutare persone disposte a farsi rompere le ossa. Tra queste c’è Luisa, interpretata da Selene Caramazza, una giovane tossicodipendente che vede nell’accordo una possibilità di guadagno facile. Tuttavia, la situazione degenera rapidamente: mentre la banda continua a operare senza scrupoli, le tensioni interne aumentano e le conseguenze diventano sempre più drammatiche.

Spoiler finale

Con il passare del tempo, l’operazione diventa più rischiosa, attirando l’attenzione delle autorità e mettendo in pericolo sia i membri della banda sia le vittime che accettano di partecipare alle truffe. Luisa, in particolare, attraversa un conflitto interiore sempre più profondo, tra la speranza di un futuro migliore e la consapevolezza di essere intrappolata in un sistema crudele. La sua storia si intreccia con quella degli altri personaggi, mostrando il lato umano dietro questa brutalità e le difficili scelte che ognuno deve affrontare.

Dove è stato girato?

Le riprese di Spaccaossa si sono svolte interamente a Palermo, con una particolare attenzione ai quartieri periferici e alle zone più degradate della città. Il regista ha scelto location che enfatizzano il senso di abbandono e disperazione dei protagonisti, creando un’atmosfera cupa e realistica.

Tra le principali location troviamo:

Via del Cigno , dove si trova la casa di Vincenzo e il bar frequentato da Machinetta.

, dove si trova la casa di Vincenzo e il bar frequentato da Machinetta. Fabbrica Ghiaccio Iraci , in Via Fiammetta , dove Fasulina e Vincenzo acquistano lastre di ghiaccio.

, in , dove Fasulina e Vincenzo acquistano lastre di ghiaccio. Stradella Fondo Denaro , dove si svolgono gli “interventi” per fratturare le ossa.

, dove si svolgono gli “interventi” per fratturare le ossa. Piazza della Kalsa , dove Fasulina e Vincenzo importunano due ragazze.

, dove Fasulina e Vincenzo importunano due ragazze. Spiaggia del fiume Oreto , luogo simbolico dove Luisa decide di togliersi la vita.

, luogo simbolico dove Luisa decide di togliersi la vita. Via Ponte di Mare , dove Vincenzo telefona a Michele per discutere dei futuri guadagni della banda.

, dove Vincenzo telefona a Michele per discutere dei futuri guadagni della banda. Contrada Colombrina a Torretta , dove si trova la masseria di Francesco, utilizzata per far guarire le vittime.

, dove si trova la masseria di Francesco, utilizzata per far guarire le vittime. Via Carmelo Onorato , dove si trova l’ospedale in cui lavora l’infermiere Paolo.

, dove si trova l’ospedale in cui lavora l’infermiere Paolo. Via Danisinni , dove abita Mimmo, il venditore di sale.

, dove abita Mimmo, il venditore di sale. Via Messina Marine, dove si trova il ristorante in cui si celebra la comunione della piccola Chantal.

Queste location contribuiscono a rendere il film estremamente realistico, mostrando una Palermo cruda e lontana dalle immagini turistiche, con quartieri segnati dal degrado e dalla criminalità.

Spaccaossa: il cast completo del film

