Giovedì 8 maggio, su Rai 3 debutta la terza edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Il programma prende il via in prima serata, dalle ore 21:20.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi terza edizione, nuovo impegno tv per Piero Chiambretti

Donne sull’orlo di una crisi di nervi, anche nella terza edizione, è un format guidato da Piero Chiambretti. Per quest’ultimo, dunque, si tratta di un nuovo impegno lavorativo in un 2025 che è iniziato decisamente molto bene.

Dal 10 marzo all’11 aprile, infatti, ha debuttato, sempre su Rai 3 ma nella fascia dell’access prime time, con Fin che la barca va. Un talk show decisamente innovativo, nel quale Chiambretti intervista un determinato ospite a bordo di una imbarcazione che naviga le acque del fiume Tevere, a Roma.

Ottimi, in quel caso, gli ascolti. Le venticinque puntate proposte hanno convinto una media di oltre 900 mila telespettatori, con una share del 4,87%.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi terza edizione, sono sei le puntate previste

La terza edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi è composta da sei puntate. Esse, salvo improvvise modifiche di programmazione tv, sono visibili per altrettante settimane, nel prime time del giovedì di Rai 3. L’ultima puntata, dunque, dovrebbe essere proposta il 12 giugno prossimo. Oltre che in televisione, la trasmissione è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi, nelle intenzioni della TV di Stato, mantiene il proprio spirito originario, ma è completamente diversa rispetto al passato perché, dice Chiambretti, la società è cambiata. Per questo si dà più spazio all’ informazione, che mira a restituire, al pubblico a casa, una fotografia dell’attualità vista con gli occhi delle donne raccontate da un uomo. La realizzazione del programma è a cura della Direzione intrattenimento Prime Time.

Gli ospiti e il cast fisso, confermata Alba Parietti

Nel corso di Donne sull’orlo di una crisi di nervi 3, il padrone di casa Piero Chiambretti è affiancato, in studio, da una serie di ospiti fissi, che lo aiutano, ogni settimana, a riflettere sulle varie tematiche di attualità. In tale ruolo sono confermate Alba Parietti, Asia Argento e Rosita Celentano. Accanto a loro, già protagoniste della scorsa edizione, ci sono Francesca Pascale, Anna Lu Castoldi e Federica Ferrero la comica che si è fatta appezzare per le sue chat.

Tornano, in ogni appuntamento, i collegamenti in giro per il mondo, grazie alle incursioni degli inviati dei giornalisti Rai. Essi aggiornano il pubblico direttamente da Parigi, da Londra e da New York, oltre che da Bruxelles e da Pechino. Gennaro Sangiuliano , rientrato in Rai, è il corrispondente da Parigi. Da New York avremo Claudio Pagliara e Nicoletta Manzione sarà a Londra.

Ci sarà poi come ospite fisso , Alessandro Ciacci che ha vinto il talent Lol – chi ride è dentro ed è stato volto della quinta edizione di LOL – Chi ride è fuori.

Gli ospiti della prima puntata di questa sera sono Rosy Bindi e Al Bano.