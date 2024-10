Donne sull’orlo di una crisi di nervi, l’ultima puntata: in studio Giovanni Minoli e Stefania Battistini

Giovedì 17 ottobre, su Rai 3, è in programma l’ultima puntata della seconda edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi 2024. La trasmissione, condotta da Piero Chiambretti, è visibile in prima serata, dalle 21:20.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi 2024 ultima puntata, parla Stefania Battistin

Con quella odierna, dunque, giunge al termine la seconda edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. La trasmissione, oltre che in televisione, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Lo show, nella nuova stagione, ha ottenuto ascolti in linea con quelli del primo ciclo di appuntamenti. Le cinque puntate andate fino ad ora in onda hanno convinto una media di 654 mila telespettatori, per una share di poco superiore al 4%. La share dell’anno scorso era del 3,79%, con 649 mila spettatori.

Molti, come sempre, gli ospiti presenti in studio. Per lo spazio di approfondimento, nell’ultima puntata del format c’è Stefania Battistini. Giornalista del TG1, ha lavorato per mesi sul fronte russo-ucraino, dove ha raccontato il conflitto. Un tribunale della Russia, ora, ha emesso contro di lei un mandato di arresto per il reato di attraversamento illegale di confine.

Gli altri ospiti

In Donne sull’orlo di una crisi di nervi di oggi, giovedì 17 ottobre, è in studio Giovanni Minoli. Il giornalista, fra i più noti ed apprezzati del nostro paese, da pochi giorni è tornato in onda tutti i giorni, su Rai 3, con il programma MixerStoria La storia siamo noi.

Così come nelle scorse settimane, torna il giornalista e consiglio regionale della Lombardia Vittorio Feltri. A lui spetta il compito di commentare le notizie più rilevanti e curiose della settimana. Infine, Chiambretti intervista Nina Soldano e Riccardo Polizzy Carbonelli, due fra gli attori protagonisti di Un posto al sole, fra le soap più viste e longeve del nostro paese.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi 2024 ultima puntata, il cast fisso

Tutto quello che avviene nell’ultima puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi è commentato dalle opinioniste Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano. Con loro ci sono il filosofo Edoardo Camurri e il comico in divisa Gene Gnocchi. Per un punto su ciò che avviene in giro per il mondo, il padrone di casa dialoga con i corrispondenti della TV di Stato Nicoletta Manzioni da Parigi, Claudio Pagliara da New York e Marco Varvello da Londra.

Giorgio Dell’Arti firma nuove inchieste giornalistiche, Maurizio Mannoni invece cura la classifica degli uomini in crisi della settimana. Infine, tornano la tanatoesteta Irene Nonnis, le scrittrici Giada Biaggi e Melanie Francesca, la Casalinga di Alpignano, il cromatologo Ubaldo Lanzo, la Vescova Maria Vittoria Longhitano e la dantista Clizia De Rossi.