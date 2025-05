Giovedì 8 maggio, su Sky Uno, si svolge la finale di Pechino Express 2025. La puntata conclusiva dell’edizione dello show è visibile in prima serata, dalle ore 21:25 circa.

Pechino Express 2025 finale, il nome dei vincitori annunciato in Nepal

Non cambia il duo di conduttori che sono al timone di Pechino Express. Lo show, infatti, è guidato, in primis, da Costantino Della Gheradesca, che supporta i concorrenti rimasti ancora in gioco sia alla partenza che al Tappeto Rosso conclusivo, luogo nel quale quest’oggi è decretato il nome della coppia vincitrice.

L’inviato, invece, è Fru, membro dei The Jackal che anche nella puntata di oggi dello show ha il compito di spiegare ai viaggiatori le varie prove, che li porteranno poi fino al traguardo. La serata conclusiva è ambientata, ancora una volta, in Nepal, terzo paese visitato dal format, dopo il Vietnam e la Thailandia.

Il bilancio degli ascolti

Ai nastri di partenza della finale di Pechino Express 2025 vi sono solamente tre coppie. Fra queste sono assenti Le Atlantiche, ovvero Ivana Mrazova e Giaele De Donà, quarte classificate ed eliminate al termine della semifinale, trasmessa sette giorni fa.

L’edizione 2025 di Pechino Express, la dodicesima in assoluto e la quarta da quando lo show è giunto su Sky, si avvia alla conclusione con un bilancio, in termini di ascolti, tutto sommato positivo.

Al momento, infatti, le puntate fino ad ora trasmesse hanno convinto, tenendo conto solamente del dato Auditel del giovedì, una media di oltre 470 mila telespettatori, con una share del 2,10%. Tali cifre diventano sensibilmente più alte se si considerano le visualizzazioni che le singole puntate hanno ottenuto nel corso dei sette giorni, dove si è più volte superata la soglia di 1,2 milioni di telespettatori.

Pechino Express 2025 finale, chi sono i finalisti

Ma quali sono le tre coppie di finalisti di Pechino Express 2025? In primis ci sono I Medagliati, grandi favoriti per la vittoria. Il duo è composto da Jury Chechi ed Antonio Rossi, sportivi con alle spalle una lunga e prestigiosa carriera. Nel corso dell’edizione, la coppia ha più volte trionfato, dimostrando, in vari frangenti, un netto vantaggio fisico e mentale rispetto agli avversari.

La seconda coppia in gara nella finale di Pechino Express è quella de Gli Estetici. Si tratta di Giulio Berruti e Nicolò Maltese, che sono riusciti, con astuzia e determinazione, a superare anche le difficoltà più forti. Infine, ci sono gli outsider, cioè I Complici. Il team è formata dai coniugi Dolcenera e Gigi Campanile. Essi, dopo un inizio un po’ complicato dove hanno rischiato anche l’eliminazione, hanno avuto un percorso di grande crescita e sperano di culminare il cammino con la vittoria.