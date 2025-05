Mercoledì 7 maggio, su Real Time, è in onda la quarta puntata di Matrimonio a prima vista 2025. Il programma è visibile in prima serata, a partire dalle ore 21:25 circa.

Matrimonio a prima vista 2025 quarta puntata, chi sono gli esperti

Al centro di Matrimonio a prima vista Italia 2025 vi è il solito trio di esperti. Essi sono chiamati a supportare i single per tutta la durata dell’avventura. In tale ruolo c’è, in primis, la psicoterapeuta Nada Loffredi. Quest’ultima è affiancata dal life coach Andrea Favaretto e dal sociologo Mario Abis.

Sei i single che sono stati scelti dallo show per effettuare dei matrimoni al buio, ovvero delle nozze con partner conosciuti solamente una volta giunti all’altare. In seguito, i novelli sposi affrontano il viaggio di nozze e la convivenza. Al termine, devono decidere se confermare l’unione o se divorziare. Nella puntata odierna, tutti i protagonisti iniziano la fase della convivenza.

Francesca ed Alessandro alla prova della convivenza

Nel corso della quarta puntata dello show, Francesca ed Alessandro si preparano per affrontare la loro ultima cena insieme nelle Azzorre. La situazione, però, è tesa e marito e moglie decidono di approfittare di tale occasione per cercare un chiarimento.

Entrambi hanno avuto un passato difficile, ma lui è convinto che lei non abbia ancora superato ciò che è accaduto e, per questo, si sente bloccato. Lei, invece, ammette di non aver mai avuto una relazione sana e, per questo, non sa come deve comportarsi.

Alla fine, lui fa un’ammissione molto forte, destinata ad avere delle conseguenze importanti.

Matrimonio a prima vista 2025 quarta puntata, procede a gonfie vele la convivenza di Nicola e Sara

In Italia, intanto, va avanti la convivenza fra Nicola e Sara. I novelli sposi, nella quarta puntata di Matrimonio a prima vista, continuano ad approfondire la loro conoscenza e la situazione sembra andare a gonfie vele, al punto che la moglie fa una proposta: andare insieme al marito in uno studio di tatuatori, per effettuare un tatuaggio di coppia. Nicola dimostra subito entusiasmo per questa idea ed accetta senza alcuna esitazione.

Infine, vi sono delle novità importanti per quel che concerne l’unione fra Adele e Giorgio. Con l’inizio della convivenza, infatti, i due si sono sciolti dal punto di vista intimo. Tuttavia, la distanza emotiva fra marito e moglie è ancora elevata, soprattutto a causa di alcune dichiarazioni dell’uomo, relative alla paternità e ai comportamenti con le altre donne, che non hanno fatto piacere alla coniuge.