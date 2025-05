Stasera in tv sabato 10 maggio 2025. Su Rai2, Tennis: Internazionali d’Italia. Su Nove, il talk show condotto da Luca Sommi, Accordi & Disaccordi.

Stasera in tv sabato 10 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il programma Techetechetè – A gentile richiesta. Un altro sabato sera con l’immenso archivio delle Teche Rai. I filmati in scaletta sono stati richiesti dai volti più amati del servizio pubblico (Milly Carlucci, Antonella Clerici, Carlo Conti e tanti altri) ma anche da registi, autori, cameramen, montatori, senza dimenticare le preferenze degli spettatori.

Su Rai2, alle 21.20, Tennis: Internazionali d’Italia. Da mercoledì 7 maggio sui campi del Foro Italico a Roma si giocano le partite dell’unico Masters 1000 italiano, uno dei più prestigiosi al mondo. L’edizione 2025 è più attesa delle altre perché sogna il ritorno di Jannik Sinner, da quasi un anno al numero 1 del ranking mondiale, dopo tre mesi di sospensione.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Sapiens, un solo pianeta. Perché a Valencia gli argini e le opere non hanno fermato l’alluvione? Pulire il greto dei fiumi, tagliare gli alberi in riva, costruire dighe e barriere consente di resistere meglio alle inondazioni? Sono alcune delle domande alle quali Mario Tozzi risponde nella prima puntata della nuova edizione.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Zio Vanja. Dopo “Il gabbiano”, il regista Leonardo Lidi continua la sua rilettura dei capolavori di Anton Cechov. Massimiliano Speziani è Zio Vanja, che disprezza il professor Serebrjakov (Maurizio Cardillo) ma ne corteggia la moglie Elena (Ilaria Falini).

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Suspense

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Alla fine della serata avremo la rosa definitiva dei finalisti della 24° edizione del talent di Maria De Filippi. Tra gli allievi ancora in gara c’è Nicolò Filippucci. L’ultima puntata, che non andrà in onda sabato 17 maggio per evitare il confronto con la finale dell’Eurovision Song Contest, è prevista domenica 18 maggio.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Ogni sabato ad arricchire il racconto di Massimo Gramellini ci sono tanti ospiti provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo e della politica chiamati a portare in studio la propria visione dei fatti e offrire vari spunti sui quali riflettere.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Alessandro Borghese si trova in Molise alla ricerca del locale top della costiera. In gara: La Dimora del Gusto, Trattoria Nonna Maria, Ristoranti Cian dal 1976, Oyster Fish. Il bonus categoria Special ai polipetti in purgatorio.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Informazione, approfondimento e attualità sono al centro del talk show in prima serata condotto da Luca Sommi. Al suo fianco ritroviamo il direttore de “Il Fatto Quotidiano” Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Body Bizarre. Storie vere di persone straordinarie affette da patologie misteriose o rare. Oggi seguiamo la vita di quattro coppie di gemelli siamesi, che riescono a condurre un’esistenza normale nonostante la loro particolare condizione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la fiction Petra “Messaggeri dell’oscurità”, con Paola Cortellesi. Dopo aver partecipato ad un programma tv, Petra comincia a ricevere per posta una serie di lugubri reperti, frutto di orrende mutilazioni. Durante le indagini, Petra si addentrerà in un mondo complesso ed inquietante.

I film di questa sera sabato 10 maggio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2013, di Taylor Hackford, Parker, con Jason Statham, Jennifer Lopez. Assoldato per una rapina, Parker viene tradito dai complici. Deciso a vendicarsi e a riprendersi il bottino, l’uomo elabora un sofisticato piano con l’aiuto della bella Leslie

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2014, di Clint Eastwood, American Sniper, con Bradley Cooper, Kyle Gallner. Il Navy Seal Chris Kyle (Bradley Cooper), in Iraq come cecchino per proteggere i militari Usa, grazie alla sua abilità si guadagna la stima dei commilitoni e il soprannome di “Legend”. Ma la sua reputazione cresce anche dietro le linee del nemico, che decide di mettere sulla sua testa una taglia di 180.000 dollari.

Su Italia1, alle 21.20, il film fantastico del 2018, di David Yates, Animali fantastici 2 – I crimini di Grindelwald, con Eddie Redmayne, Katherine Waterston. Nel tentativo di contrastare i piani di dominio di Grindelwald (Johnny Depp), Albus Silente (Jude Law) arruola di nuovo il suo ex studente Newt Scamandro (Eddie Redmayne) che accetta di aiutarlo. Il giovane è ignaro dei reali pericoli che lo attendono in un mondo della magia sempre più diviso.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 1999, di Simon West, La figlia del generale, con John Travolta. Indagando sul brutale omicidio del capitano Elizabeth Campbell, figlia del noto generale “Fighting Joe”, il sottufficiale Paul Brenne porta alla luce inquietanti verità.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2004, di Carlo Verdone, L’amore è eterno finché dura, con Carlo Verdone, Laura Morante. Gilberto viene cacciato di casa dalla moglie Tiziana. Non sapendo che fare, l’uomo chiede ospitalità all’amico Andrea, che, assieme alla fidanzata, gli fa incontrare alcune ragazze.

Stasera in tv sabato 10 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Gabriele Muccino, Fino alla fine, con Saul Nanni, Elena Kampouris. Sophie, giovane americana, è in vacanza a Palermo con la sorella Rachel. L’ultimo giorno del suo soggiorno in Sicilia, la ragazza incontra Giulio: saranno proprio queste 24 ore a cambiare il corso della sua vita.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Giuseppe Tornatore, La migliore offerta, con Geoffrey Rush. Virgil è uno scorbutico battitore d’aste molto apprezzato, la cui vita scorre senza sussulti. Un giorno, però, una donna misteriosa lo invita nella sua villa per una valutazione e…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2003, di John McTiernan, Basic, con John Travolta. Un investigatore della narcotici, ex militare, deve far luce sulla scomparsa di un sergente istruttore e di alcuni cadetti, durante un’esercitazione nella giungla. Le versioni dei sopravvissuti non lo convincono.