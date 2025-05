Giovedì 15 maggio è in onda la prima puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi 2025. L’appuntamento, inizialmente, era previsto lo scorso 8 maggio, ma è saltato a causa degli speciali informativi legati all’elezione di Papa Leone XIX.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi 2025 prima puntata, Anna Lou Castoldi nuova opinionista

Al timone di Donne sull’orlo di una crisi di nervi 2025 c’è Piero Chiambretti. Quest’ultimo, al suo fianco, può contare sul sostegno delle tre opinioniste.

In tale ruolo sono confermate Alba Parietti e Rosita Celentano, affiancate dalla new entry Anna Lou Castoldi, che sostituisce la mamma Asia Argento. Quest’ultima rimane, comunque, coinvolta nel cast dello show, essendo la curatrice della rubrica Doppia identità, dedicata al cinema.

Gli ospiti fissi

Nel corso del debutto di Donne sull’orlo di una crisi di nervi vi sono i giornalisti Vittorio Feltri e Maurizio Mannoni, che curano degli editoriali nei quali commentano alcuni dei principali temi di attualità.

In tutte le puntate della nuova edizione ci sono Francesca Pascale, che racconta aneddoti della sua vita, e Clizia Fornasier, che affronta il tema della bellezza. Torna Giorgio Dell’Arti, affiancato dalla novità Alessandro Ciacci, comico vincitore del talent LOL Talent Show. Sempre sul fronte della commedia c’è Giada Biaggi, scrittrice e stand-up comedian.

Il padrone di casa Piero Chiambretti, durante gli appuntamenti di Donne sull’orlo di una crisi di nervi 2025, si collega con i vari corrispondenti della Rai presenti in giro per il mondo. Fra gli altri ci sono Gennaro Sangiuliano, ex Ministro della Cultura ed inviato a Parigi, Claudio Pagliara da New York e Nicoletta Manzione da Londra.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi 2025 prima puntata, attesi Al Bano e Rosy Bindi

Nella prima puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi 2025 sono in programma alcune interviste a vari ospiti. In primis, per dialogare delle varie tematiche di attualità politica e sociale, arriva Rosy Bindi. Quest’ultima ha, alle spalle, una lunga carriera nel mondo delle istituzioni. Ha ricoperto, infatti, i prestigiosi incarichi di Ministra della Sanità e di Ministra per le politiche per la famiglia, oltre che Vicepresidente della Camera dei Deputati e Presidente della Commissione parlamentare antimafia.

In seguito, il padrone di casa dialoga, al centro dello studio, con Al Bano. Il cantautore è uno dei più famosi al mondo, avendo venduto oltre 25 milioni di dischi, ricevendo ben 26 dischi d’oro e 24 dischi di platino. L’artista, qualche settimana fa, ha rilasciato un libro, intitolato Il Sole Dentro.