Stasera in tv giovedì 15 maggio 2025. Su Rai2, il programma musicale Eurovision Song Contest 2025. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 15 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il finale di stagione della fiction Che Dio ci aiuti 8, che è stato posticipato a questa data a causa dell’elezione di Papa Leone XIV.

Su Rai2, alle 21.00, il programma musicale Eurovision Song Contest 2025. Hazel Brugger e Sandra Studer presentano la seconda semifinale del grande evento di Basilea, in Svizzera. Questa sera si esibiscono 19 artisti in rappresentanza di altrettante nazioni tra cui Gran Bretagna, Francia e Germania, ammesse di diritto alla finale di sabato 17 maggio, trasmessa in diretta da Rai1.

Su Rai3, alle 21.20, il talk show Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Piero Chiambretti accoglie donne di spicco dell’ambiente dello spettacolo, del giornalismo, della politica e del mondo imprenditoriale che portano in studio la loro esperienza, le loro idee. Con ciascuna delle protagoniste il conduttore costruisce un dialogo che non si limita all’intervista.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale La Grande Opera Italiana Patrimonio dell’Umanità. Il concerto tenutosi il 7 giugno all’Arena di Verona per celebrare l’iscrizione del Canto Lirico in Italia nella lista del Patrimonio UNESCO. Con Jonas Kaufmann, Francesco Meli e altri artisti. Ospite d’onore Riccardo Muti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con il programma Dritto e rovescio. Le prime mosse del nuovo Pontefice, eletto nel Conclave l’8 maggio, sono all’attenzione di Paolo Del Debbio, non solo nella striscia quotidiana “4 di sera” ma anche nel suo programma del giovedì, che come sempre dà spazio in studio a tutte le ragioni e a tutte le opinioni.

Su Canale 5, alle 21.20, l’ultima puntata del talent Lo show dei record. Ultimi tentativi di record per questa edizione dello show presentato da Gerry Scotti. Il popolare conduttore non si concede neanche un giorno di pausa: questa settimana, oltre che a “Striscia”, lo ritroviamo nel preserale di Canale 5 con le nuove puntate di “Caduta libera”, il quiz delle botole.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con il programma Piazza pulita. Rimpianti, segreti e ipocrisie sui rapporti con un Papa anticonformista, ma anche le celebrazioni del 25 aprile, hanno animato di recente lo studio di Corrado Formigli. Che stasera potrebbe interrogarsi sulle relazioni tra Governo e la futura Chiesa.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Cucine da incubo. Nell’ultima puntata della decima edizione Antonino Cannavacciuolo si trova a Pavia. Sotto la lente d’ingrandimento è finita l’osteria “La Cà Bella”, noto locale della città che oggi sembra aver perso lo smalto. Lo chef prova a risollevarlo.

Nove – Real Time

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Comedy Match. Terza serata per lo show condotto da Katia Follesa: 2 squadre formate ogni sera a rotazione da 4 comici si affrontano in una sfida d’improvvisazione all’ultima battuta. Ricco il cast di artisti che dovranno conquistarsi il giudizio del pubblico.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite: e poi. Isaac è stato più volte ad un passo dal sottoporsi all’intervento chirurgico per perdere peso, ma ha sempre deciso di rimandare per dare priorità alla famiglia. Nel frattempo, la costanza di Irene sembra dare finalmente i suoi frutti.

I film di questa sera giovedì 15 maggio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2006, di Tony Scott, Déjà Vu – Corsa contro il tempo, con Denzel Washington. New Orleans: l’agente Carlin deve indagare su un attentato. A guidarlo è una sensazione di déjà vu, che lo porterà sulle tracce di una donna, probabile chiave del mistero.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 1970, di Franklin J. Schaffner, Patton generale d’acciaio, con George C. Scott. Le imprese del generale americano George Patton, che ottenne grandi vittorie contro i tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale. Il suo carattere autoritario lo rese leggendario.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Stefano Sollima, Senza rimorso, con Michael B. Jordan, Lauren London. Un commando di soldati russi uccide la famiglia del sergente capo americano John Kelly (Michael B. Jordan) in una rappresaglia per il ruolo da lui avuto in un’operazione top secret. Deciso a vendicarsi, Kelly si fa aiutare da un collega dei Navy Seal e da un misterioso ufficiale della Cia.

Su Iris, alle 21.15, il film poliziesco del 1982, di Walter Hill, 48 ore, con Eddie Murphy, Nick Nolte, James Remar. San Francisco. L’ispettore Jack Cates è sulle tracce di un pericoloso malvivente. Per catturarlo, chiede aiuto a Reggie Hammond, un detenuto che conosce il vero volto del criminale.

Stasera in tv giovedì 15 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di Jane Campion, Lezioni di piano, con Holly Hunter, Harvey Keitel. 1852. Una giovane vedova muta raggiunge, con la figlioletta e il suo inseparabile pianoforte, la selvaggia Nuova Zelanda per sposare un uomo che non conosce.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2012, di Zack Snyder, L’uomo d’acciaio, con Henry Cavill, Amy Adams. Il giovane Clark Kent, cresciuto da genitori adottivi, nasconde straordinari poteri. Ma quando la Terra viene attaccata dagli alieni, entra in azione per salvare l’umanità.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2022, di Francesco Carrozzini, The Hanging Sun – Sole di mezzanotte, con Alessandro Borghi, Charles Dance. In fuga da suo padre, John trova riparo in un villaggio del Nord. Qui, grazie all’amicizia di Leah e suo figlio, affronta i demoni di un tragico passato.