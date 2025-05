Giornata di grandi ospiti quella di domenica 18 maggio in tv. Sia Fabio Fazio che Mara Venier, in occasione delle ultime puntate di Che tempo che fa e Domenica In, hanno deciso di effettuare interviste a personaggi molto noti.

Domenica 18 maggio ospiti tv, chi c’è a Che tempo che fa

Domenica 18 maggio, dalle 19:30 su NOVE, prende il via l’ultima puntata stagionale di Che tempo che fa. Al timone Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Per festeggiare i 40 anni dal successo di Quelli della notte, arriva in studio Renzo Arbore, artista a tutto tondo, nonché uno dei padri della televisione italiana. Spazio a Noemi, che dopo il successo con la sanremese Se t’innamori muori ha, da poche settimane, rilasciato il singolo Non sono io.

Per il cinema arrivano Alessandro Gassman, dal 5 giugno impegnato al cinema con le pellicola Mani nude, e Diego Abatantuono, che sta per compiere 70 anni. Nella parte informativa ci sono Concita De Gregorio, giornalista che ha rilasciato il libro Di madre in figlia, Ferruccio De Bortoli, Massimo Giannini e Michele Serra.

Infine, è in programma un faccia a faccia fra Fabio Fazio ed Elly Schlein, leader dell’opposizione e Segretaria del Partito Democratico.

Domenica 18 maggio ospiti tv, chi c’è da Mara Venier

Il 18 maggio è tempo di finale di stagione anche per Domenica In, al via alle 14:00 su Rai 1 con la conduzione di Mara Venier. L’ospite più atteso della puntata è senz’altro Antonello Venditti, cantautore che lo scorso febbraio, al Festival di Sanremo, ha ottenuto il prestigioso Premio alla Carriera. L’artista si esibisce con un medley dei suoi più grandi successi, Notte prima degli esami, Alta marea e Dalla pelle al cuore.

Si ride con Jerry Calà, Teo Teocoli e Massimo Boldi, che firmano sketch e gag comiche. Infine, ancora musica protagonista con Shel Shapiro.

I format delle altre reti

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai 3 dalle 16:15 il giornalista Giorgio Zanchini guida Rebus. Al suo fianco c’è lo storico Alessandro Campi. Per un focus su Donald Trump arriva lo scrittore e saggista Stefano Massini e la giornalista Barbara Serra. Per una discussione sul regime fascista è dato spazio allo storico Emilio Gentile.

Sempre sulla terza rete, ma dalle 17:15, c’è Kilimangiaro con Camila Raznovich. In qualità di ospite c’è l’attore francese Jean Reno, volto di Leon e La ragazza nella nebbia, che presenta il suo primo romanzo dal titolo Emma. In studio, infine, il fisico e divulgatore Guido Tonelli, tra i protagonisti della scoperta del bosone di Higgs e che ha scritto il libro L’eleganza del vuoto, nel quale indaga le origini dell’universo.