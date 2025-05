Stasera in tv domenica 18 maggio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report. Su Nove, il talk show condotto da Fabio Fazio, Che tempo che fa.

Stasera in tv domenica 18 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, l’attualità con Speciale Porta a porta. All’inizio del cammino di Papa Leone XIV, che oggi celebra la Messa di inizio pontificato in Piazza San Pietro, è dedicata questa puntata speciale del programma di Bruno Vespa. La Prefettura di Roma stima che questa mattina saranno presenti in piazza e nelle vie adiacenti oltre 250.000 fedeli.

Su Rai3, alle 20.30, l’attualità con Report. “La tensione è sempre alta, dobbiamo lottare per cercare di mantenere la qualità alta in un contesto competitivo e complicato. E ormai siamo abituati a difenderci da attacchi, querele e intimidazioni”: così Sigfrido Ranucci racconta il suo lavoro mentre si prepara a condurre una nuova puntata.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Sky Cinema Suspense

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Di questi tempi ogni settimana è particolarmente ricca di eventi, ricorrenze e appuntamenti con la storia, dall’elezione di Papa Leone XIV agli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. E ogni domenica tocca a Giuseppe Brindisi il compito di fare il punto della situazione con tanti ospiti in studio.

Su Canale 5, alle 21.20, l’ultima puntata del talent Amici. Maria De Filippi, in diretta da Roma, presenta la finale del talent più amato dal pubblico italiano. Tra gli allievi che sognano la vittoria, arrivati a questa ultima puntata dopo un lungo percorso iniziato la scorsa estate ai casting, troviamo i ballerini Daniele Doria, Francesco Fasano e Alessia Pecchia.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. E’ già capitato che l’ospite di Massimo Gramellini nella puntata di domenica fosse un volto noto della rete. Così il 4 maggio c’era Corrado Augias che a metà aprile aveva terminato la seconda edizione di “La Torre di Babele”.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Ultima serata in diretta per il programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che tornerà regolarmente in autunno. La settimana prossima ci sarà una puntata con il meglio di quanto è andato in onda nel corso di questa stagione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la fiction Petra 2 – “Un bastimento carico di riso”, con Paola Cortellesi. Petra e Antonio devono far luce sul brutale assassinio di un uomo senza fissa dimora. Per risolvere il caso, più complesso del previsto, li aiuta uno psichiatra che sembra avere molto in comune con Petra.

I film di questa sera domenica 18 maggio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Benito Zambrano, Intemperie, con Luis Tosar, Luis Callejo, Jaime Lòpez. 1946. Un ragazzino cerca di fuggire dalla sua città natale, nel sud della Spagna, attraversando una sconfinata e arida pianura. Durante il lungo viaggio, incontra un pastore che gli offre protezione.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2011, di Marc Forster, Machine Gun Preacher, con Gerard Butler, Kathy Baker. Ispirato alla vera storia di Sam Childers. Un ex spacciatore, convertito al bene, si reca in Sudan dove costruisce un orfanotrofio e farà di tutto per salvare i bambini dalla guerra.

Su Tv8, alle 21.30, il film thriller del 2018, di Jaume Collet-Serra, L’uomo sul treno – The Commuter, con Liam Neeson, Vera Farmiga. Appena licenziato, il mite pendolare Michael incontra sul treno una donna che gli propone una sfida: lui riceverà una grossa somma se tra i passeggeri troverà un certo Prynne.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2008, di Pierre Morel, Io vi troverò, con Liam Neeson, Maggie Grace. L’ex agente della Cia Bryan Mills deve salvare la figlia Kim e una sua amica, rapite a Parigi da un’organizzazione dedita alla tratta delle bianche. Per riportarle a casa scatena l’inferno.

Iris – La5

Su Iris, alle 21.15, il film di guerra del 2019, di Roland Emmerich, Midway, con Woody Harrelson, Ed Skrein, Patrick Wilson. Attaccati a sorpresa dai giapponesi a Pearl Harbor, gli americani sono in ginocchio. Grazie all’ammiraglio Chester Nimitz, la flotta americana prepara una trappola nell’Atollo di Midway.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Steven R. Monroe, Il ritorno di un amore, con Riley Voelkel, Casey Deidrick. La società di marketing per cui lavora Allison organizza un raduno presso il campo estivo in cui ha lavorato dieci anni prima. Qui la ragazza incontra Cody, un suo vecchio amore.

Stasera in tv domenica 18 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2021, di Antonio e Marco Manetti, Diabolik, con Luca Marinelli, Miriam Leone. Clerville, Anni 60. Diabolik, ladro privo di scrupoli, progetta di rubare un famoso diamante rosa di proprietà di Lady Kant. Ma dovrà vedersela con l’incorruttibile ispettore Ginko.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1994, di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman. A Los Angeles s’intrecciano storie di ordinaria violenza: due balordi tentano una rapina; un killer deve far compagnia alla moglie del suo capo e un pugile vince a sorpresa un incontro truccato.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Kazuaki Kiriya, Last Knights, con Clive Owen, Morgan Freeman. Il prode cavaliere Raiden viene nominato erede dal suo signore Bartok. Ma Mott, malvagio emissario dell’imperatore, ostacola la successione impadronendosi del feudo.