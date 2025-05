Domenica 18 maggio giunge al termine l’edizione 2025 di Amici e qui di seguito sveliamo aneddoti e curiosità sui cinque finalisti. Gli allievi che si contenderanno la vittoria del titolo sono i ballerini Daniele, Alessia e Francesco e i cantanti Antonia e TrigNO.

Amici 2025 finalisti, conosciamo meglio i cantanti

Partendo dalla categoria canto, tra i finalisti di Amici 2025 c’è Antonia Nocca. Classe 2005, è nata e cresciuta a Napoli, dove attualmente frequenta il liceo classico. Vive con il padre e la sorella, che sin da subito l’hanno appoggiata e supportata nel suo percorso nello show.

Antonia ha la passione per il canto da quando è bambina e, a tal proposito, afferma: “La musica è la cosa che mi rende più felice, mi fa sentire appagata e mi dà autostima“. Il suo percorso nel talent è iniziato a novembre, quando ha eliminato Diego Lazzari. In tutti questi mesi è stata seguita da Rudy Zerbi.

Altro cantante finalista di Amici 2025 è TrigNO. Nome d’arte di Pietro Bagnadentro, è nato ad Asti nel 2002. Da piccolo era una promessa del calcio, ma a causa di un brutto infortunio ha dovuto mettere da parte il pallone e si è fiondato sulla musica, altra sua grande passione.

Laureato in economia, è entrato nella scuola a settembre grazie ad Anna Pettinelli. Il percorso dentro la scuola di Amici è iniziato con qualche difficoltà, con l’artista oggetto di vari rimproveri per il suo comportamento. Con l’inizio del serale, però, il cantante è cresciuto di settimana in settimana, ottenendo i favori dei giudici e del pubblico a casa.

Amici 2025 finalisti, conosciamo meglio i ballerini di Alessandra Celentano

Fra i ballerini, due dei tre finalisti di Amici 2025 appartengono al team di Alessandra Celentano. In primis c’è Alessia Pecchia, nata nel 2001 in provincia di Latina. Studentessa di ingegneria, balla da quando ha 4 anni e nonostante la giovane età è riuscita già ad ottenere importanti riconoscimenti, come quello di campionessa del mondo WDSF (World Dance Sport Federation).

Sempre per la squadra di Celentano c’è, in finale, Daniele Doria. Nata a Santa Maria Capua Vetere, è il più giovane ancora in gara, essendo nato nel 2007. Molto legato al nonno, per inseguire il sogno del ballo si è prima spostato a Roma, poi a Los Angeles. Un infortunio ha messo a serio rischio il suo percorso nel programma, ma alla fine è riuscito ad accedere al Serale.

Chi è Francesco, unico rappresentante di Emanuel Lo

Infine, il quinto finalista di Amici 2025, anch’esso ballerino, è Francesco Fasano. Nato nel 2000 a Brindisi, studia ballo da quando ha nove anni. Si è specializzato in Svizzera, dove ha ottenuto la laurea in danza classica. Ha ottenuto l’accesso nel programma dopo che Emanuel Lo, suo professore, lo ha scelto per sostituire Alessio Di Ponzo, costretto ad abbandonare il format per un infortunio.