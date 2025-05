Sabato 17 maggio, dalle 21:00, si è svolta la finale dell’Eurovision Song Contest 2025. L’evento, che abbiamo seguito qui di seguito in diretta, è visibile su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Big Mama.

Nella serata, Wasted Love di JJ, per l’Austria, è eletta la miglior canzone europea dell’anno. In gara, per il nostro paese, c’è Lucio Corsi con Volevo essere un duro, che si esibirà per 14esimo. L’Italia guarda con interesse anche all’Estonia, quarta ad esibirsi con Espresso Macchiato di Tommy Cash, e a San Marino, in gara con Gabry Ponte e la sua Tutta l’Italia, penultima performance in scaletta.

Al timone della finale dell’Eurovision Song Contest 2025, che si svolge presso la St. Jakobshalle di Basilea, ci sono Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker.

Eurovision Song Contest 2025 finale, la sfilata dei cantanti

La finale dell’Eurovision Song Contest 2025 inizia con una lunga clip, nelle quali le tre conduttrici fingono di attendere l’arrivo in arena del trofeo, perso all’interno di uno dei tanti fiumi della Svizzera. Il filmato è il pretesto per mostrare alcune delle località più belle del paese.

Una volta partita la diretta dallo studio, al centro del palco c’è Nemo, che esegue The Code, brano con il quale ha vinto la scorsa edizione della kermesse. Al termine, inizia la sfilata dei concorrenti in gara, ciascuno dei quali entra sul palco con la bandiera del proprio Stato.

Dopo l’apertura del televoto e la spiegazione dei meccanismi di voto, inizia la gara. Esordisce Kyle Alessandro con Lighter per la Norvegia. Segue, per il Lussemburgo, Laura Thorn con La poupée monte le son.

Si entra nel vivo con Espresso Macchiato di Tommy Cash, rappresentante dell’Estonia e il cui brano è pieno zeppo di riferimenti al nostro paese. Prosegue Yuval Raphael con New Day Will Rise per Israele, con tanto di appello dei conduttori italiani per la pace. La cantante è subissata dai fischi della platea.

Va avanti la gara

La finale dell’Eurovision Song Contest 2025 va avanti con Tavo akys dei Katarsis, per la Lituania. La gara continua con la Spagna, rappresentata da Melody con Esa Diva, e dall’Ucraina, che invece spera di vincere con Ziferblat e la sua Bird of pray.

Breve pausa pubblicitaria, poi si torna subito a cantare con le Remember Monday del Regno Unito, in corsa con What the Hell Just Happened?. Tocca a JJ con Wasted Love: l’artista dell’Austria è uno dei grandi favoriti per la vittoria finale. Esibizione pazzesca, soprattutto a livello vocale.

Si cambia decisamente mood con i Vaeb, che rappresentano l’Islanda con Ròa. Come da tradizione, questa prima parte della finale è una maratona di performance. Lettonia e Paesi Bassi tentano di vincere con Bur man laimi dei Tautumeitas e con C’est la vie di Claude, che scoppia in lacrime al termine della performance.

La tredicesima artista in gara è Erika Vikman con Ich komme, per la Finlandia. È il momento del nostro Lucio Corsi, con Volevo essere un duro. Il nostro portacolori è affiancato da Tommaso Ottomano.

Eurovision Song Contest 2025 finale, le altre performance

La finale dell’Eurovision continua con Gaja di Justyna Steczkowska, della Polonia. Seguono, a ruota, Baller di Abor & Tynna (Germania), Asteromata di Klavdia (Grecia) e Survivor di Parg (Armenia).

Tocca alla nazione di casa, ovvero la Svizzera, che prova a vincere per la seconda volta di fila con Zoe Me e la sua Voyage. Miriana Conte con Serving è la proposta di Malta, mentre quella del Portogallo è Deslocado di Napa.

La 22esima artista in gara è Sissal per la Danimarca. Canta Hallucination. L’arena accoglie gli altri grandi favoriti per la vittoria, cioè Kaj con Bara bada bastu, per la Svezia. Ultimo paese Big Five ad esibirsi è la Francia, con Louane che canta Maman. Tutta l’arena balla con Gabry Ponte e la sua Tutta l’Italia, rappresentante di San Marino. Infine, la gara termina con gli Shkodra Elektronike, che per l’Albania intonano Zjerm.

Recap di tutte le performance, poi sul palco vi sono delle esibizioni che omaggiano la storia della Svizzera e dell’Eurovision. In attesa dell’esito del televoto, ancora musica: arrivano Baby Lasagna e Karjaa, che realizzano una evitabile battle musicale.

I voti delle giurie

Le conduttrici chiudono il televoto. Subito dopo, Michelle Hunziker si reca da Lucio Corsi per una breve intervista, durante la quale si parla in italiano. In seguito, ci si collega con le varie nazioni, dove i rappresentati assegnano i 12 punti. Di seguito l’elenco dei paesi che hanno ricevuto il massimo bottino:

Svezia -> Austria;

Azerbaigian -> Israele (10 punti per l’ Italia );

(10 punti per l’ ); Malta -> Armenia (4 punti per l’ Italia );

(4 punti per l’ ); Paesi Bassi -> Austria;

Slovenia -> Italia;

Armenia -> Francia;

Lussemburgo -> Francia;

San Marino -> Italia;

Ucraina -> Germania (8 punti per l’ Italia );

(8 punti per l’ ); Norvegia -> Austria;

Austria -> Finlandia;

Francia -> Albania (6 punti per l’ Italia );

(6 punti per l’ ); Italia -> Regno Unito;

Portogallo -> Italia;

Danimarca -> Lettonia (8 punti per l’ Italia );

(8 punti per l’ ); Croazia -> Italia;

Lettonia -> Austria .

Irlanda -> Austria;

Polonia -> Svizzera (8 punti per l’ Italia );

(8 punti per l’ ); Montenegro -> Grecia.

Per il momento, l’Italia è terza in classifica. Si prosegue con gli altri paesi:

Grecia -> Francia (4 punti all’ Italia );

(4 punti all’ ); Serbia -> Francia;

Repubblica Ceca -> Germania (3 punti per l’ Italia );

(3 punti per l’ ); Regno Unito -> Lettonia;

Spagna -> Svizzera (4 punti per l’ Italia );

(4 punti per l’ ); Finlandia -> Austria;

Australia -> Grecia;

Germania -> Austria (5 punti all’ Italia );

(5 punti all’ ); Belgio -> Austria (5 punti all’ Italia );

(5 punti all’ ); Israele -> Grecia (3 punti all’ Italia );

(3 punti all’ ); Albania -> Francia;

Lituania -> Lettonia (10 punti all’ Italia );

(10 punti all’ ); Islanda -> Svezia (2 punti per l’ Italia );

(2 punti per l’ ); Georgia -> Italia;

Cipro -> Grecia (3 punti all’ Italia );

(3 punti all’ ); Estonia -> Svizzera (4 punti per l’ Italia );

(4 punti per l’ ); Svizzera -> Italia.

Eurovision Song Contest 2025 finale, la classifica finale

Dopo il voto delle giurie, nella finale dell’Eurovision Song Contest 2025 la situazione è questa:

Austria (258 punti); Svizzera (214 punti); Francia (180 punti); Italia (159 punti); Paesi Bassi (133 punti).

Ora, i voti delle giurie di esperti sono sommati a quelli del pubblico a casa. Questi sono i voti, partendo dall’ultimo posto al primo:

Islanda: + 33 punti; San Marino: + 18 punti; Polonia: + 139 punti; Norvegia: + 67 punti; Lussemburgo: + 24 punti; Spagna: + 10 punti; Lituania: + 62 punti; Portogallo: + 13 punti; Armenia: + 30 punti; Danimarca: + 2 punti (fischi dal pubblico); Albania: + 173 punti; Israele: + 297 punti; Ucraina: + 158 punti; Germania: + 74 punti; Malta: + 8 punti; Finlandia: + 108 punti; Regno Unito: + 0 punti; Estonia: + 258 punti; Grecia: + 126 punti; Lettonia: + 42 punti; Svezia: + 195 punti; Paesi Bassi: + 42 punti; Italia: +97 punti; Francia: + 50 punti; Svizzera: + 0 punti; Austria: + 178 punti.

L’Austria, con Wasted Love del giovane JJ (classe 2001), vince l’Eurovision Song Contest 2025. Questa è la top five finale:

Austria: Israele; Estonia; Svezia; Italia.

Ultimo in classifica, invece, San Marino con Gabry Ponte.