Sabato 17 maggio prende il via la 37esima giornata di Serie A 2024-2025. Anche il penultimo turno, composto da dieci appuntamenti, è fruibile in diretta e in esclusiva solo su DAZN. Tre, invece, sono visibili su Sky.

Serie A 37esima giornata 2024-2025, l’unico anticipo del sabato

La 37esima giornata di Serie A inizia, con il primo ed unico anticipo, sabato 17 maggio. Alle 20:45, infatti, presso lo Stadio Marassi di Genoa, scendono in campo il Genoa e l’Atalanta. Entrambi i team approcciano al match senza l’ansia di dover fare per forza risultato. I primi, infatti, sono già automaticamente salvi. Gli ospiti, invece, hanno festeggiato, la scorsa settimana, la qualificazione aritmetica alla prossima edizione di Champions League.

Tutte le altre partite di campionato sono inserite, in calendario, domenica 18 maggio. In programma vari scontri diretti per la salvezza. A tal proposito, il Cagliari di Davide Nicola, quattordicesimo a quota 33 punti, sfida il Venezia, quartultimo a 29 punti. Invece, il Monza ultimo e già retrocesso sfida l’Empoli, penultimo a 28 punti e reduce da una vittoria.

Altre compagini che rischiano la retrocessione sono il Lecce e l’Hellas Verona. I salentini, terz’ultimi, incontra il Torino e il faccia a faccia è visibile anche su Sky. I gialloblù, a loro volta, accolgono in casa la sorpresa Como, decimo e reduce da cinque vittorie consecutive.

Le altre partite

Ma le partite della domenica, valevoli per la 37esima giornata di Serie A, sono determinanti anche per la qualificazione alle coppe europee. Il Bologna, fresco della vittoria della Coppa Italia e settimo classificato, cerca la vittoria in trasferta con la Fiorentina.

Il match è proposto anche su Sky. La Roma, sesta e che sogna l’accesso alla Champions, lancia la sfida al Milan, che avrebbe bisogno di un miracolo per riuscire ad agguantare quantomeno l’Europa League. La Juventus, al momento quarta, dà il benvenuto all’Allianz Stadium all’Udinese.

Infine, continua, seppur a distanza, il faccia a faccia per lo scudetto. Il Napoli, capolista a quota 78 punti, è impegnato in trasferta contro il Parma, bisognoso di punti per festeggiare la salvezza aritmetica. Su Sky, l’Inter, seconda a quota 77 punti, affronta la Lazio, quinta ed ancora in corsa per la qualificazione alla Champions.

Serie A 37esima giornata 2024-2025, i telecronisti

Di seguito i telecronisti impegnati su Sky in occasione della 37esima giornata di Serie A.

Inter-Lazio: Marinozzi e Montolivo;

Marinozzi e Montolivo; Fiorentina-Bologna: Gentile e Gobbi;

Gentile e Gobbi; Lecce-Torino: Massara e Minotti.

Queste, invece, le voci scelte da DAZN per la 37esima giornata di campionato.