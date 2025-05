Giornata di grandi eventi quella di domenica 18 maggio e, per l’occasione, la tv attua varie modifiche nella propria programmazione. La principale rete ad essere interessata dalle variazioni è Rai 1.

Domenica 18 maggio programmazione tv, l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV

Il primo, importante evento di domenica 18 maggio consiste nella messa che dà il via in modo ufficiale al pontificato di Papa Leone XIV. La funzione, che dovrebbe durare almeno un paio di ore, promette di essere decisamente molto solenne.

Lungo Via della Conciliazione e Piazza San Pietro è attesa la presenza di 250 mila persone, mentre sono invitati delegazioni e capi di Stato provenienti da decine di paesi da tutto il mondo. Fra gli altri, è prevista la partecipazione del Presidente francese Macron, del premier inglese Starmer e del Vicepresidente statunitense Vance.

Domenica 18 maggio programmazione tv, tutte le modifiche per seguire la messa di insediamento del Santo Padre

Rai 1, in primis, modifica il proprio palinsesto per seguire la messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV. Dalle 08:55 è in onda uno speciale del TG1, guidato da Ignazio Ingrao. L’appuntamento è visibile fino alle 13:30. In prima serata, al termine di Affari Tuoi, spazio a Porta a Porta con Bruno Vespa, che guida la puntata intitolata Comincia il cammino di Papa Leone XIV.

Su Canale 5, la cerimonia dedicata a Papa Leone XIV è seguita, in diretta, da uno speciale del TG5. Il telegiornale rimane nei palinsesti della rete ammiraglia dalle 08:50 alle 13:00.

Anche LA7 dà ampio spazio all’evento. Domenica 18 maggio, dalle 09:40, prende la linea Enrico Mentana, che racconta, proprio come fatto in occasione dei funerali di Papa Francesco, tutto ciò che avviene sul Sagrato di Piazza San Pietro.

La finale degli Internazionali di Roma di tennis irrompe nel pomeriggio di Rai 1

La messa che dà il via al pontificato di Papa Leone XIV non è l’unico momento molto atteso di domenica 18 maggio. Su Rai 1, infatti, la programmazione tv cambia anche a causa della messa in onda, in diretta, della finale degli Internazionali di Roma di tennis. Protagonisti del match sono lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’azzurro Jannik Sinner.

La partita prende il via alle 17:00. Ciò provoca la chiusura in leggero anticipo di Domenica In con Mara Venier, oltre che la cancellazione della consueta puntata di Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. Per il momento, infine, è confermato l’appuntamento con L’Eredità di Marco Liorni, la cui programmazione tv potrebbe, tuttavia, subire delle modifiche. Il game, infatti, partirà solamente al termine del match di tennis.