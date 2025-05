Domenica 18 maggio, NOVE manda in onda l’ultima puntata di Che tempo che fa 2024-2025 ed è tempo di fare un bilancio. Il programma, anche nel finale dell’edizione, è visibile dalle 19:30.

Che tempo che fa 2024-2025 bilancio, gli ascolti

Quella del 2024-2025 è la seconda edizione di Che tempo che fa da quando lo show è sbarcato su NOVE. Rispetto all’anno passato, il programma ha subito un calo negli ascolti, nonostante il maggior numero di puntate proposte.

Lo scorso anno, i ventisei appuntamenti, nella parte denominata Che tempo che fa, avevano convinto una media di 2,1 milioni di telespettatori, con una share del 10,5%. Nella sezione di seconda serata, intitolata Che tempo che fa Il Tavolo, la trasmissione aveva divertito 1,1 milioni di italiani con il 9,30%.

Le ventisette puntate fino ad ora proposte, invece, hanno tenuto compagnia, nella parte Che tempo che fa, ad 1,8 milioni di spettatori con una share del 9,6%. Si tratta, dunque, di un calo di circa 300 mila telespettatori e di quasi un punto percentuale di share. La medesima tendenza si riscontra anche ne Il Tavolo, rubrica che in tutta l’edizione ha supera la soglia del 10% di share in una sola occasione.

Che tempo che fa 2024-2025 bilancio, la capacità di attrarre ospiti internazionali

Che tempo che fa, nell’edizione 2024-2025, potrebbe aver pagato l’eccessiva ripetitività che, spesso, ha messo in mostra lo show. Soprattutto nella rubrica de Il Tavolo, infatti, la trasmissione ha ripetuto, in più di una occasione, i medesimi sketch con i medesimi ospiti (troppi, quelli fissi, presenti in questa edizione).

Al di là di questo, Che tempo che fa rimane comunque un gioiello della nostra televisione, capace di alternare leggerezza ad attualità drammatica, sempre rimanendo credibile. Inoltre, ha il merito di essere l’unico show italiano in grado di portare, in onda e in diretta, gli ospiti internazionali. Quest’anno, ad esempio, hanno partecipato Whoopi Goldberg, Daniel Craig, Usain Bolt, Adrien Brody e Bill Gates, ma anche Angela Merkel, Richard Gere, Al Pacino e Johnny Depp. Indimenticabile, poi, l’intervista al compianto Papa Francesco del gennaio scorso.

Chi c’è nell’ultima puntata

Durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, in onda il 18 maggio, Fabio Fazio intervista Renzo Arbore, che celebra i 40 anni di Quelli della notte. Attesi Elly Schlein, Segretaria del PD, l’attore Alessandro Gassman e Diego Abatantuono.

Spazio, inoltre, a Noemi ed alla giornalista Concita De Gregorio. Con quest’ultima, nello spazio dedicato all’informazione, ci sono Ferruccio De Bortoli, Cecilia Sala, Massimo Giannini, Michele Serra e Roberto Burioni. Ne Il Tavolo, agli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti, tornano Noemi e Diego Abatantuono. La rubrica è arricchita anche con Ale e Franz, Gigi Marzullo, Hector Ballerina e Giucas Casella.