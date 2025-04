Riformista ed anticonvenzionale. Queste caratteristiche racchiudono al meglio l’operato di Papa Francesco, che è riuscito a rivoluzionare in maniera importante il modo di fare comunicazione.

Papa Francesco comunicazione, dai social alla tv

Papa Francesco, sin dalla sua prima apparizione, nella quale ha salutato i fedeli del mondo con un semplice “buonasera”, ha fatto della comunicazione un aspetto fondamentale del suo Pontificato.

Seguendo un percorso in un certo senso già avviato da Papa Giovanni Paolo II (celebre la chiamata in diretta a Porta a Porta), il Santo Padre era ben conscio dell’importanza dei mezzi di comunicazione di massa per far arrivare ai fedeli il proprio messaggio, soprattutto a quelli più giovani.

Papa Francesco, ad esempio, è il Pontefice che ha portato la chiesa sulle piattaforme social, da Instagram ad X, con l’account Pontifex. Ma è con la televisione che il Santo Padre è riuscito ad arrivare a tutti, con messaggi forti nei contenuti ma semplici nella forma, capaci di colpire chiunque, a prescindere dalla fede.

La serie di ospitate a Che tempo che fa

Papa Francesco è senza dubbio il Pontefice più televisivo di sempre. Se prima del suo arrivo le apparizioni di un Papa sul piccolo schermo erano una sorta di evento, Francesco ha cambiato questo paradigma, trasformando le ospitate in televisione in una sorta di piacevole rituale.

Il programma televisivo che ha avuto l’onore di accogliere il maggior numero di volte il Papa è Che tempo che fa. Il conduttore Fabio Fazio, infatti, ha dialogato con Papa Francesco in varie occasioni. La prima nel febbraio del 2022, quando il format era ancora in Rai. Poi è tornato anche quando il programma era su NOVE. L’ultimo faccia a faccia risale allo scorso gennaio.

Ma Papa Francesco è stato anche il primo ad essere entrato fisicamente all’interno di uno studio Rai. Un vero e proprio evento che si è verificato nel maggio del 2023, quando Bergoglio ha varcato le porte degli studi di Saxa Rubra per incontrare Lorena Bianchetti, padrona di casa di A Sua Immagine. Impossibile, poi, non citare le varie altre interviste rilasciate sia alla redazione del TG1 che del TG5, oltre che alle redazioni internazionali.

L’ultima apparizione televisiva del Santo Padre è avvenuta lo scorso febbraio, quando è apparso in video, in un messaggio precedentemente registrato, al Festival di Sanremo, proprio pochi giorni prima del ricovero.

Papa Francesco comunicazione, la camminata in solitaria nella Piazza San Pietro vuota per il Covid

Come detto, Papa Francesco è stato il Pontefice in grado di usare i media per riuscire anche a lanciare dei forti messaggi nei periodi più bui della storia. L’immagine più potente, senza dubbio, è quella del Santo Padre da solo, immerso nell’immensa Piazza San Pietro deserta, proprio nei giorni in cui la morsa del Covid si faceva sempre più severa, con centinaia di decessi al giorno solo in Italia. Le Benedizione in mondovisione del Papa ha rappresentato un modo per stare vicino alle persone, soprattutto a quelle più fragili. Un obiettivo che Francesco ha sempre perseguito, abbattendo le barriere e riuscendo a diventare parte del popolo.