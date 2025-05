Martedì 20 maggio prosegue, rigorosamente su Italia 1, la stagione de Le Iene. Per la trasmissione si tratta di un’annata senza dubbio fortunata, almeno dal punto di vista degli ascolti. La puntata di sette giorni fa, infatti, ha ottenuto l’11,3% di share, permettendo alla rete Mediaset di essere la terza più vista della serata.

Le Iene 20 maggio, la malasanità a Palermo

Al timone de Le Iene del 20 maggio c’è la confermata Veronica Gentili, da poche settimane impegnata anche nella conduzione de L’Isola dei Famosi. Al suo fianco ci sono Max Angioni, Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi, che arricchiscono la diretta con monologhi ed interventi satirici.

Nel corso de Le Iene del 20 maggio, Gaetano Pecoraro e Marco Occhipinti tornano ad occuparsi della vicenda dei casi di malasanità che sarebbero avvenuti presso l’Ospedale Civico di Palermo. A dare il via all’inchiesta, partita nelle scorse settimane, vi sono state le parole del medico chirurgo Francesco Caronia, che ha registrato per vario tempo ciò che avveniva all’interno del reparto nel quale lavorava.

Roberta Rei e Francesco Priano, invece, proseguono il reportage sul tema del consenso nel mondo del porno. In particolare, è atteso un nuovo capitolo sul caso legato alle testimonianze di alcune ragazze che denunciano di aver subito presunte violenze dal produttore ed attore Rocco Siffredi.

Il supertestimone del Delitto di Garlasco

Ampio spazio, durante Le Iene di martedì 20 maggio, lo ha la cronaca nera. In primis, è proposto un focus sul Delitto di Garlasco. L’inviato Alessandro De Giuseppe, nel suo servizio, permette al pubblico, per la prima volta, di ascoltare in maniera integrale ciò che ha detto sulla vicenda il supertestimone.

Inoltre, sono proposti altri documenti esclusivi, come le parole della mamma di Andrea Sempio. Nel frattempo, l’inchiesta giudiziaria prosegue: nella giornata odierna, i PM interrogano sia Alberto Stasi, ad ora l’unico ad essere riconosciuto colpevole, sia il già citato Sempio.

Le iene Gaston Zama e Marco Occhipinti, poi, si occupano nuovamente di Davide Barzan, criminologo e volto noto della televisione italiana.

Le Iene 20 maggio, in studio Luchè e Francesco Di Leva

Sono vari gli ospiti presenti a Le Iene del 20 maggio. Veronica Gentili dialoga con Luca Imprudente, in arte Luchè. Il rapper, da poco, ha pubblicato il suo nuovo album di brani inediti, intitolato Il mio lato peggiore. In seguito, è intervistato l’attore Francesco Di Leva, reduce della vittoria del suo secondo David di Donatello come Miglior attore non protagonista per la partecipazione nel film Familia.