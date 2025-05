Si intitolano Se non ci riesci al primo tentativo e Dai riprovaci i primi due episodi di Doc, medical drama che altro non è che la versione statunitense della nostra Doc-Nelle tue mani. La rete che manda in onda la fiction è Rai 1, che propone gli appuntamenti dalle 21:15.

Doc Se non ci riesci al primo tentativo, regista e dove è girata

La prima stagione, che ha esordito lo scorso gennaio su Fox, è realizzata da Channel Road Productions, Avenue K Productions, Fox Entertainment e Sony Pictures Television. Le riprese si sono svolte a Minneapolis, dove è ambientata anche la trama. Sono dieci gli episodi previsti nella prima stagione. Rai 1, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone due alla settimana, nel prime time del martedì.

L’ideatrice della produzione è Barbie Kligman, mentre la sceneggiatura è firmata da Hank Steinberg, Judith McCreary, Mark Bianculli, Katie Varney e dalla già citata Kligman. La regia, invece, è a cura di Rebecca Thomas, Russell Lee Fine, Debs Paterson, Marisol Adler, Amanda Row, Jono Oliver, Nicole Rubio e Michael Goi.

Doc Se non ci riesci al primo tentativo, la trama

La protagonista di Doc è Amy Larsen. Primario del Westside Hospital, è un genio della medicina, in grado di risolvere anche i casi in apparenza più complessi. Tuttavia, per il suo atteggiamento arrogante, si attira spesso e volentieri le antipatie di pazienti e colleghi.

La sua vita cambia quando rimane vittime di un grave incidente d’auto. Il sinistro provoca una grave forma di trauma cranico, che la costringe ad una operazione chirurgica. Al risveglio, Amy si rende conto di aver perso la memoria degli ultimi otto anni della sua vita.

Dai riprovaci, la trama

La prima serata con Doc prosegue con l’appuntamento Dai riprovaci. In esso, Amy inizia progressivamente a guarire, ma continua a non ricordare i drammi famigliari del passato. Il mondo le sta crollando addosso e le notizie, decisamente drammatiche, rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione. In una situazione di tale confusione, Amy prova ad affidarsi alla sua unica certezza, la medicina. Il Consiglio della struttura sanitaria, tuttavia, sembra determinato ad estrometterla dal reparto.

Doc Se non ci riesci al primo tentativo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Doc, serie in onda dal 20 maggio su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand su Rai Play.