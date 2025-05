Martedì 20 maggio torna, con un nuovo appuntamento su Rai 2, Belve. Il programma di interviste è condotto da Francesca Fagnani dalle 21:20 circa.

Belve 20 maggio, Michele Morrone e i problemi con l’alcol

Belve, martedì 20 maggio, giunge alla terza puntata. Dopo lo stop della scorsa settimana, dovuto alla messa in onda della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, la padrona di casa accoglie, in studio, quattro ospiti.

Il primo è l’attore Michele Morrone. Quest’ultimo, durante l’intervista, ha ammesso: “Ho avuto, in passato, un periodo di depressione. Mi è arrivato tutto addosso e per non perdere la testa ho deciso di anestetizzare il dolore con il metodo più economico, ovvero ho iniziato a bere tantissimo. Tutti i giorni prendevo una bottiglia di vino e la bevevo e continuavo fino a quando non arrivavo ad ubriacarmi“.

Sul suo lavoro da attore, poi, ammette: “Non mi sono mai visto nel circoletto italiano, negli attori italiani non ho riscontrato la stessa umiltà delle star di Hollywood, che hanno i Premi Oscar, mica i David“.

L’intervista a Floriana Secondi

In seguito, nel corso di Belve del 20 maggio torna Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello e già intervistata da Fagnani nel 2022. Il colloquio si è svolto in un clima decisamente molto allegro. Dopo un test (non superato) per verificare la conoscenza dei sette colli di Roma, la giornalista ha chiesto lumi a Floriana in merito al rapporto con il figlio.

A tal proposito, l’ospite ha ammesso: “Siamo diversissimi, quasi opposti, tante volte si vergogna di me. Lui è nato vecchio, è troppo serio. A tre anni mi ha detto che l’erba sono i capelli del mondo, ho avuto paura perché faceva troppe domande e quindi l’ho portato da un esorcista“.

Belve 20 maggio, Raz Degan e Benedetta Rossi

A Belve del 20 maggio arriva, in studio, Raz Degan. Dialogando con Francesca Fagnani commenta la storia d’amore (finita da tempo) con Paola Barale: “Abbiamo avuto molta popolarità e ci hanno messo molti bastoni fra le ruote. Comunque, non definisco il nostro rapporto un fallimento. Se siamo stati insieme 14 anni vuol dire che c’era qualcosa di più profondo di un tradimento“.

Infine, durante la lunga puntata di Belve di martedì 20 maggio, la padrona di casa ha un inedito incontro con Benedetta Rossi. Scrittrice, cuoca e volto televisivo, è una delle food blogger più seguite nel nostro paese, che fra Instagram e Facebook è seguita da oltre 13 milioni di persone.