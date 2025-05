Stasera in tv mercoledì 21 maggio 2025. Su Rai2, il telefilm con Don Gilet, Delitti in Paradiso. Su Italia 1, il film con Eddie Murphy, Il principe cerca figlio.

Stasera in tv mercoledì 21 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, Le indagini di Lolita Lobosco 3, con Luisa Ranieri, Lunetta Savino, Bianca Nappi.

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Delitti in Paradiso, con Don Gilet. Titolo dell’episodio di stasera: “Il guerriero dell’isola”. Mervin (Don Gilet), che ha deciso di restare a St. Marie ma solo per tre mesi, si occupa di un nuovo caso di omicidio con Darlene e Naomi. La vittima è un concorrente del reality “Island Warrior”, accoltellato prima di tagliare il traguardo. Intanto l’agente Rose prende il posto di Brice.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Danilo va a ritirare una nello per la fidanzata per San Valentino. Passa a casa per posarlo, esce per altre commissioni e dopo poche ore viene ritrovato morto a pochi chilometri da casa. Che cosa è successo? Federica Sciarelli ricostruisce la vicenda nella puntata di questa sera.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Art Night. Neri Marcorè presenta il doc “Indagine sul ritratto femminile” di Linda Tugnoli che indaga sull’immagine della donna nella storia: dalle Veneri preistoriche al Novecento fino all’intelligenza artificiale. L’arte ha favorito i pregiudizi o li combatte?

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Gli italiani che hanno paura di girare per strada sono il 75,8% e quelli che limitano le uscite di casa per paura sono il 40%. Sono i risultati di un sondaggio citati da Mario Giordano in una recente puntata del suo programma, che anche oggi dedicherà un’ampia pagina ai “ladri di sicurezza”.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’isola dei famosi. Spettacolo, social media, sport e politica: sono i mondi da cui provengono i naufraghi della nuova edizione, condotta da Veronica Gentili con Pierpaolo Pretelli. Sono due gli ex parlamentari che hanno accettato di mettersi alla prova sulle isole di Cayo Cochinos: Mario Adinolfi e Dino Giarrusso.

Su La7, alle 21.15, il programma Una giornata particolare. “Le grandi battaglie” è il titolo della puntata speciale di Aldo Cazzullo. Narra il tema degli scontri che hanno avuto un ruolo determinante nello svolgimento della storia e segue quello sulle grandi donne della settimana precedente.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio Tottenham-Manchester United. Allo Stadio San Mamés di Bilbao l’ultimo atto dell’Europa League. Il Tottenham di Ange Postecoglu incontra il Manchester United di Ruben Amorim. In caso di parità, dopo i regolamentari, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Su Nove, alle 21.30, il talent Like a Star. Secondo appuntamento con il nuovo talent condotto da Amadeus in cui persone comuni possono trasformarsi nei propri idoli musicali e convincere la giuria formata da Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. In palio ci sono 50.000 euro.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Le ultime giornate di convivenza si stanno rivelando decisive. Con l’aiuto dell’esperto in comunicazione Andrea Favaretto, quali coppie riusciranno a consolidare la propria relazione e ad affrontare le future sfide?

I film di questa sera mercoledì 21 maggio 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2015, di Denis Villeneuve, Sicario, con Emily Blunt, Benicio del Toro. L’agente dell’Fbi Kate Macer prende parte a una Task force diretta da Matt Graver per catturare un narcotrafficante messicano. Le sue certezze verranno messe a dura prova.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2021, di Craig Brewer, Jonathan Levine, Il principe cerca figlio, con Eddie Murphy. Trent’anni dopo il viaggio in America, il principe africano Akeem (Eddie Murphy), padre di tre figlie, si prepara a diventare re, ma gli manca ancora un requisito: un figlio maschio. Quando scopre di averne uno nel Queens, Akeem torna a New York con l’inseparabile Semmi (Arsenio Hall).

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2017, di Martin Campbell, The Foreigner, con Jackie Chan. Quando la figlia rimane uccisa in un attentato dell’IRA a Londra, Quan decide di mettersi alla ricerca degli assassini. Ma deve combattere contro un funzionario governativo dal passato oscuro.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 2004, di Michael Mann, Collateral, con Tom Cruise, Jamie Foxx, Mark Ruffalo. Un killer, arrivato a Los Angeles con un elenco di cinque persone da uccidere, costringe un tassista a fargli da guida. Ma i ruoli di vittima e carnefice si confonderanno.

Su La 5, alle 21.35, il film drammatico del 2009, di Robert Schwentke, Un amore all’improvviso, con Rachel McAdams, Eric Bana. Per una rara malattia genetica, Henry si ritrova a compiere suo malgrado viaggi “temporali”. Questo non gli impedisce di vivere una grande e complicata storia d’amore con Clare.

Stasera in tv mercoledì 21 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Wim Wenders, Perfect days, con Koji Yakusho. Hirayama lavora come uomo delle pulizie nei bagni pubblici di Tokyo e nel tempo libero si dedica alla musica e agli alberi. Intanto, alcuni frammenti del passato vengono rivelati attraverso alcuni incontri inaspettati.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Max Minghella, Teen spirit – A un passo dal sogno, con Elle Fanning. La sedicenne Violet, di famiglia modesta, sogna di diventare una cantante pop. Grazie al supporto di Vladimir, un insolito mentore, decide di partecipare ad un talent show.