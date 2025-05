Mercoledì 21 maggio, Real Time manda in onda una nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia. La trasmissione prende il via alle 21:25 circa.

Matrimonio a prima vista 21 maggio, a un passo dalla scelta finale

L’esperimento di Matrimonio a prima vista Italia, con l’appuntamento del 21 maggio, si avvia verso la conclusione.

Le coppie, infatti, la scorsa settimana hanno svolto la cosiddetta reunion, ovvero si sono incontrate per la prima volta e si sono confrontate. Nella puntata odierna, i novelli sposi continuano la convivenza, nel tentativo di riuscire a capire i loro reali sentimenti: la scelta finale, infatti, è oramai prossima.

Al fianco dei protagonisti, anche in questa delicatissima fase dello show, tornano gli esperti Nada Loffredi, psicoterapeuta, Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione, e Mario Abis, sociologo.

Sara prova ad ambientarsi a casa di Nicola

Il rapporto fra Sara e Nicola prosegue a gonfie vele. Lei raggiunge lo sposo a casa sua e fin da subito deve ambientarsi alla campagna che circonda la casa nella quale deve vivere insieme al marito. La sposa, comunque, si dimostra sin dal primo momento propensa a conoscere ed approfondire i luoghi di origine dell’anima gemella. Nicola, inoltre, decide di presentare alla partner alcuni suoi amici.

Decisamente differente, invece, è la situazione fra Giorgio ed Adele. Dopo la discussione avvenuta nella fase della reunion, i due hanno preferito rimanere per un po’ separati. Per rompere il clima di tensione e freddezza che si è venuto a creare, Giorgio ha deciso di invitare la moglie a casa sua. L’occasione è buona per tentare un chiarimento.

Lui, inoltre, decide di coinvolgere Adele in una delle sue grandi passioni, ovvero il kitesurfing. Lei accetta con piacere e mostra grande entusiasmo: “Me ne ha parlato dal primo giorno che ci siamo visti e non vedo l’ora di vederlo fra le onde, sono felice di condividere con lui tutta la sua gioia“.

Matrimonio a prima vista 21 maggio, Alessandro e Francesca provano a riscoprirsi

A Matrimonio a prima vista Italia del 21 maggio continua, con qualche difficoltà, anche l’unione fra Alessandro e Francesca. I due, dopo gli alti e i bassi delle scorse settimane, hanno deciso di provare ad iniziare nuovamente da zero e riscoprirsi. Per farlo, Alessandro organizza un appuntamento romantico ed a sorpresa alla partner. Il loro incontro sembra andare per il verso giusto, tanto che i due si lasciano andare ad un lungo abbraccio ed a un bacio appassionato.