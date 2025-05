Mercoledì 21 maggio si svolge la finale di Europa League 2024-2025. La seconda competizione più importante del Vecchio Continente giunge al termine con uno scontro tutto inglese.

Europa League 2024-2025 finale, a contendersi la coppa il Tottenham e il Manchester United

Nella finale di Europa League 2024-2025 si sfidano il Tottenham e il Manchester United. Per entrambe le compagini, la vittoria della coppa è sostanzialmente necessaria per riuscire a salvare una stagione che, fino a questo momento, è stata pressoché fallimentare.

Sia il Manchester United che il Tottenham sono al centro di una crisi di risultati decisamente grave. I Reds, in campionato, occupano il sedicesimo posto con 39 punti. Nelle ultime cinque uscite in Premier League hanno raccolto un solo punto, avendo ottenuto un pareggio e ben quattro sconfitte.

Il medesimo rendimento è stato ottenuto anche dagli Spurs, che nella classifica del campionato sono diciassettesimi, con soli 38 punti a disposizione. La vittoria dell’Europa League permetterebbe, ai due team, di ottenere una insperata qualificazione alla prossima Champions League.

Il match si disputa al San Memes, in Spagna

La finale di Europa League 2024-2025 si disputa in campo neutro, presso il San Memes, stadio che ospita le partite casalinghe della compagine spagnola Athletic Bilbao. L’impianto, capace di accogliere fino a 50 mila persone, nel 2024 aveva ospitato la finale della Champions League femminile.

La squadra arbitrale schierata per la partita è guidata dal direttore di gara tedesco Felix Zwayer. Secondo gli scommettitori, il faccia a faccia promette di essere molto equilibrato. Tuttavia, secondo i bookmakers è leggermente favorito per la vittoria finale il Manchester United. Per i Reds sarebbe la seconda vittoria del titolo, già ottenuto nella stagione 2016-2017. Gli Spurs, invece, non hanno mai alzato al cielo il trofeo.

Europa League 2024-2025 finale, la diretta proposta sia su Sky che su TV8

Gli appassionati e tifosi italiani possono seguire in diretta la finale di Europa League sia sulle reti Sky che su TV8. La piattaforma satellitare a pagamento, in particolare, propone la sfida, il cui fischio di inizio è atteso alle 21:00, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251.

Sia in chiaro che a pagamento, il collegamento con il pre-partita inizia alle ore 20:30. Lo studio è guidato da Mario Giunta, che con ospiti ed esperti prende la linea anche per il post-partita, che invece parte subito dopo il triplice fischio. Coloro che hanno il compito di raccontare la finale sono Stefano Borghi e Luca Marchegiani.