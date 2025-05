Mercoledì 14 maggio, Real Time manda in onda un nuovo appuntamento di Matrimonio a prima vista. I sei protagonisti, nella puntata di oggi, hanno la possibilità di incontrarsi e confrontarsi.

Matrimonio a prima vista 14 maggio, la reunion delle coppie

Al fianco dei mariti e delle mogli, durante Matrimonio a prima vista del 14 maggio, vi sono i soliti tre esperti, che li supportano nei momenti critici ed analizzano i loro comportamenti. In tale ruolo vi sono la psicoterapeuta Nada Loffredi, il life coach ed esperto di comunicazione Andrea Favaretto e il sociologo Mario Abis.

Durante l’appuntamento odierno, visibile anche in diretta streaming ed on demand su Discovery+, è tempo di reunion. Una fase da sempre molto importante nell’esperimento, in quanto permette ai partecipanti, per la prima volta, di confrontare le proprie emozioni con altre persone che stanno vivendo la medesima situazione.

Adele e Giorgio ai ferri corti

In Matrimonio a prima vista del 14 maggio procede a gonfie vele l’unione fra Nicola e Sara. I due, dopo aver fatto un tatuaggio di coppia, hanno deciso di recarsi in un canile per adottare, momentaneamente solo a distanza, un cane anziano. Un fatto, questo, che permette ai novelli sposi di avvicinarsi ulteriormente.

Intanto, fra Alessandro e Francesca continuano i problemi. La situazione è tesa: lui avverte la mancanza di attrazione fisica ed è rimasto stupito ed amareggiato perché la coniuge, quando lo ha saputo, non ha avuto la reazione che si aspettava.

Giorgio, invece, nel corso di Matrimonio a prima vista del 14 maggio, ha la possibilità di conoscere una coppia di amici di Adele. La cena, però, non va come previsto. L’uomo manifesta la volontà di far conoscere la moglie ai propri genitori, ma secondo lei si tratta di un passo troppo avventato. Questa diversità nelle opinioni crea un aspro contrasto.

Matrimonio a prima vista 14 maggio, il confronto fra le coppie

Nicola con Sara, Giorgio con Adele ed Alessandro con Francesca si incontrano tutti insieme, all’interno di una villa immersa nel verde. Ben presto, gli sposi e le spose si separano e passano del tempo fra loro, lontani dai rispettivi partner.

Tale situazione permette di aprirsi soprattutto a chi sta vivendo un periodo di difficoltà. Francesca ed Alessandro, rispettivamente con le mogli e mariti, ammettono di avere un blocco legato alla mancata intimità, al punto che lei confessa: “Al momento mi sembra di essere un’amicizia, ma io gli amici già li ho“. Infine, le coppie hanno la possibilità di vedere, per la prima volta, le foto dei loro matrimoni.