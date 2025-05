Domenica 18 maggio, Canale 5 ha mandato in onda la finale di Amici 24. Il talent, guidato da Maria De Filippi, giunge all’ultimo appuntamento e sono cinque gli allievi ancora in corsa per la vittoria. Per il canto vi sono TrigNO ed Antonia, mentre per il ballo ci sono Daniele, Francesco ed Alessia.

Nella serata, gli artisti si sfidano in dei faccia a faccia eliminatori, i cui esiti formeranno la classifica definitiva. Il vincitore definitivo porta a casa il montepremi di 150 mila euro. I trionfatori di categoria, ovvero di canto e di ballo, vincono 50 mila euro.

A decretare i vari vincitori vi è il pubblico a casa, tramite televoto. Confermati, comunque, i tre giudici del Serale, cioè Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio ed Amadeus. I professori che hanno ancora delle chance di vittoria sono Rudy Zerbi con Alessandra Celentano ed Anna Pettinelli con Emanuel Lo. Rimaste senza allievi Deborah Lettieri e Lorella Cuccarini. Ospiti della finale di Amici 24 sono Sarah Toscano (vincitrice l’anno scorso), Carl Brave e Federica Brignone.

Amici 24 finale, inizia la diretta

Prende il via la finale di Amici 24. Dopo i saluti di rito, entrano in studio i giudici, che effettuano dei saluti di rito (quelli di Amadeus, in realtà, hanno il sapore di un addio). Poi è dato il benvenuto ai cinque finalisti, accolti da Sarah Toscano, vincitrice della passata edizione, che riconsegna simbolicamente alla produzione il trofeo.

La prima manche è dedicata ai tre ballerini: al termine della prova, uno sarà eliminato. Ballano, in ordine, Alessia, Daniele e Francesco. Dopo ogni performance, i concorrenti rispondono alle domande dei giornalisti presenti in studio. Su Francesco, la conduttrice ammette: “Si è presentato ai casting già quattro anni, è stato un errore nostro non prenderlo prima“.

In totale, ogni partecipante esegue tre esibizioni. Maria De Filippi mostra l’andamento del televoto parziale, che premia, per ora, Daniele ed Alessia. La padrona di casa chiude il televoto e comunica i risultati. Continuano Alessia e Daniele, mentre Francesco è eliminato. Il ballerino, in lacrime, riceve quattro proposte di lavoro, fra cui una da New York ed una dall’Opera di Roma, annunciata direttamente da Eleonora Abbagnato. De Filippi gli offre anche di entrare nel cast dei professionisti del talent.

La sfida fra cantanti e ballerini

La finale di Amici 24 va avanti. Sul palco si alternano Antonia e TrigNO per il canto ed Alessia con Daniele per il ballo. Essi si sfidano in due televoti separati e paralleli. Al termine, sono eletti i vincitori delle due categorie, nonché sono comunicati i nomi degli allievi che si contenderanno la vittoria del programma.

A metà esibizioni, la conduttrice mostra l’andamento parziale del televoto, che restituisce una situazione di totale equilibrio nel canto. Nel ballo, invece, è in vantaggio Daniele. Tanti complimenti per tutti, nella serata odierna.

Antonia, nella manche, ha cantato Cry me a river, Ancora, S&M ed Hallelujah. TrigNO ha risposto con Via con me, Light my fire, Ricordati di me e How to save a life. Alessia, per concludere la manche, punta su un passo a tre con Umberto e Mattia. L’altro finalista, ovvero Daniele, esegue una coreografia corale con tutti i professionisti.

De Filippi mostra ad Alessia una proposta giunta per lei da Roberto Bolle, che rivolge alla ballerina un invito a partecipare all’evento OnDance. Daniele, invece, riceve due offerte di lavoro, una dagli Stati Uniti.

Amici 24 finale, TrigNO vince nella categoria canto, Daniela in quella della danza

Nella finale di Amici 24 arriva Federica Brignone, che in un breve monologo afferma: “Dico a tutti voi di vivere i vostri sogni passo per passo, ma inseguiteli sempre perché è una cosa bellissima. Godetevi la vita, trasformare la vostra passione in un lavoro è una cosa stupenda“.

Breve esibizione dei professionisti ballerini, poi è il momento dei verdetti. TrigNO va alla finalissima e vince la categoria canto, mentre Antonia, in lacrime, è eliminata. Nella danza, la vittoria va a Daniele. Eliminata Alessia, che diventa, su invito della conduttrice, una nuova professionista della trasmissione.

Maria De Filippi apre l’ultimo televoto della serata, fra TrigNO e Daniele. I due si contendono la vittoria finale. Il cantante intona il suo ultimo inedito D’amore non si muore. Daniele risponde con un passo a due con Giulia Stabile sulle note di La genesi del tuo colore. Ancora TrigNO, che canta L’isola che non c’è. L’andamento parziale del televoto premia Daniele. Quest’ultimo effettua una coreografia sulla canzone Completamente dei Thegiornalisti.

Daniele è il vincitore

Il faccia a faccia fra TrigNO e Daniele, nella finale di Amici 24, prosegue. Il cantante propone la cover di Casa di Giordana Angi. Paso a tre di Daniele, poi è comunicato l’esito provvisorio del televoto, che premia, per ora, TrigNO. Il cantante esegue Salirò, il ballerino firma una bellissima coreografia sulle note de L’albero delle noci.

Tutti i finalisti tornano sul palco perché è il momento di consegnare i vari premi. Il direttore artistico Stephane Jarny consegna il Premio della critica, che va ad Antonia. Il Premio delle radio va a TrigNO. Premio Unicità offerto da Oreo è assegnato ad Antonia. Il Premio Keep Dreaming di Marlù va a tutti i cinque i finalisti.

In attesa di conoscere il nome del vincitore, un filmato introduce Sarah Toscano, che canta Perfect con Carl Brave. Ora, finalmente, è il momento di conoscere il risultato. La vittoria va a Daniele, che alza al cielo il trofeo. Secondo TrigNO. Finisce qui l’edizione di Amici.