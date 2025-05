Martedì 27 maggio, su Food Network prende il via The Golden Steak. Il programma, novità dei palinsesti della rete dedicata al mondo della cucina, è visibile dalle ore 22:00.

The Golden Steak, in che cosa consiste il format

La società che ha curato la realizzazione del format è la Contenuti SRL, che ha prodotto lo show per conto della Warner Bros. Discovery. La rete Food Network, fruibile sul canale 33 del digitale terrestre e su quello 53 del Tivùsat, propone due puntate ogni settimana, a partire dalle ore 22:00 del martedì.

Ogni episodio ha una durata di 30 minuti. I vari appuntamenti, inoltre, sono fruibili anche in streaming ed on demand, subito dopo la messa in onda televisiva, tramite l’applicazione Discovery+. L’ideatore di The Golden Steak è Christian Ranuschio. Lo show consiste nel campionato italiano di cottura di bistecche con l’osso. Ciò significa che il vincitore ottiene il prestigioso titolo di miglior grigliatore italiano.

Solo in otto affronteranno la fase finale

The Golden Steak è composto da due differenti fasi. Nella prima si svolgono le selezioni, alle quali partecipano tutti gli esperti italiani che ritengono di essere in grado di competere per il titolo di campione italiano. Una giuria di esperti, in seguito, seleziona gli otto migliori sfidanti, che accedono alla seconda fase, ovvero quella della finale. In essa, i protagonisti si cimentano in varie manche, che mettono alla prova la loro conoscenza e la tecnica. Al termine, il migliore è eletto vincitore.

La giuria, guidata dal responsabile Christian Ranucci, è formata da un nutrito gruppo di esperti. Essi sono Andrea Laganga, Francesco Camassa, Gianni Giardina, Riccardo Ricci , Orlando di Mario, Eugenio Simonetti, Pasquale Maravita e Luca Terni. Tutti loro, nelle varie sfide proposte ai concorrenti, devono valutare soprattutto la cottura, il taglio, la presentazione e la gestione del fuoco.

Nelle prime puntate, in onda il 27 maggio, sono eletti i primi due finalisti.

The Golden Steak e i precedenti con il mondo della griglia

The Golden Steak non è il primo format incentrato sul mondo della griglia ad essere realizzato da una rete Discovery. Nell’ottobre del 2014, infatti, aveva debuttato su DMax la trasmissione I Re della Griglia, primo talent televisivo italiano nel quale nove concorrenti amatoriali gareggiavano per divenire il miglior grigliatore del nostro paese. A fare gli onori di casa, in quella occasione, c’era Chef Rubio, che era anche uno dei membri della giuria in compagnia dell’allevatore Paolo Parisi e dello chef Cristiano Tomei.