Si intitola Money Road Ogni tentazione ha un prezzo il nuovo format di Sky, presentato in conferenza stampa martedì 27 maggio. Lo show, guidato da Fabio Caressa, prende il via il prossimo 29 maggio, dalle ore 21:20 circa. La prima puntata è trasmessa su Sky Uno, in streaming su Now e, in simulcast, su TV8.

Il programma, Sky Original prodotto da Blu Yazmine, ha come protagoniste dodici persone. Esse, di diversa età, provenienza ed estrazione sociale, sono riunite in un luogo remoto e selvaggio, che presenta condizioni climatiche ed ambientali talvolta estreme. Con loro hanno solamente il minimo indispensabile per la sopravvivenza. Nelle varie puntate, ai concorrenti sono sottoposte delle tentazioni, alle quali devono cercare di non cedere. In caso contrario, le conseguenze saranno per l’intero gruppo, in quanto sarà eroso il montepremi finale.

Nell’ultima puntata, i partecipanti ancora in gioco che sono riusciti ad arrivare al traguardo sono i vincitori e dividono, in parti uguali, il jackpot rimasto. Alla conferenza stampa di Money Road Ogni tentazione ha un prezzo presenzia, fra gli altri, il conduttore Fabio Caressa.

Money Road Ogni tentazione ha un prezzo conferenza stampa, inizia l’incontro

Inizia la conferenza stampa di Money Road Ogni tentazione ha un prezzo. Si parte con le parole di Antonella D’Errico di Sky: “Abbiamo sempre voglia di sperimentare, cercare cose nuove, facendole con grande qualità. Non è semplice trovare format di valore che si incastrino bene con il resto dell’offerta, ma con Money Road siamo riusciti a trovarlo. Si tratta di uno show molto diverso dagli altri che trasmettiamo, è un esperimento sociale con al centro la tensione fra individualismo ed altruismo e questo tema ha convinto tutti noi“.

La produttrice Ilaria Dallatana di Blu Yazmine: “In Italia siamo molto bravi ad adattare e rivitalizzare i format. Gli asset principali del format italiano sono i medesimi di quelli originali. Siamo grati a Sky per aver puntato sulle persone comuni, che ci permette di ereditare la caratteristica di avere una narrazione priva di orpelli, che dona allo show semplicità ed immediatezza. Nella versione originale il conduttore è ininfluente, mentre Fabio Caressa è molto più presente“.

Il conduttore Fabio Caressa

La conferenza stampa di Money Road entra nel vivo con le parole di Fabio Caressa: “Quando mi hanno chiesto di condurre il programma sono stato subito entusiasta e ringrazio tutti per avermi inserito all’interno di un cast tecnico d’eccellenza. L’alternanza fra individualismo ed altruismo è molto interessante. Quello che manca totalmente è il giudizio morale sulle scelte delle persone. Da spettatore mi colpirebbe molto l’elemento di immedesimazione. Se fossi stato un concorrente avrei cercato di essere comprensibile verso i miei compagni di avventura”.

Antonella D’Errico sulla scelta di coinvolgere Caressa come conduttore: “Lui ha una capacità dialettica che gli permette di coinvolgere il pubblico, è empatico e spiritoso, ha molto sfumature che lo rendono la persona adatta per fare il narratore“. Caressa aggiunge: “Ho cercato di passare più tempo possibile nei luoghi nei quali erano anche i concorrenti, per tentare di immedesimarmi al meglio nella loro esperienza. A Pechino ho vissuto in parte i loro stessi disagi e questo mi ha permesso di avere empatia verso gli sfidanti, seppur mantenendo comunque un certo distacco. Diciamo che mi sono fatto trascinare, senza farmi travolgere“.

Ancora il conduttore: “Molto spesso il pubblico si ritroverà a riflettere e a chiedersi: come mi comporterei io al loro posto?. Questa penso sia uno degli elementi chiave del programma”.

Money Road Ogni tentazione ha un prezzo conferenza stampa, le domande dei giornalisti

La conferenza stampa di Money Road Ogni tentazione ha un prezzo prosegue con le domande dei giornalisti. Caressa sulle dinamiche relazionali dei partecipanti: “Noi ci alzavamo la mattina senza sapere quello che sarebbe successo. Vi sono delle fasi in cui due o più persone non andavano d’accordo e che, in seguito, hanno legato e viceversa”. D’Errico annuncia: “C’è un’altra novità nel racconto rispetto alla versione originale, ovvero l’inserimento di tre guest star, cioè Enzo Miccio, Giorgio Locatelli ed Asia Argento, che presentano alcune tentazioni“.

Ilaria Dallatana: “Ai concorrenti abbiamo preannunciato le difficoltà fisiche, ma quando hanno iniziato il programma non conoscevano il meccanismo di funzionamento, né la presenza delle tentazioni“. Ancora Fabio Caressa sulle differenza fra la tv e la telecronaca sportiva: “La differenza sta nel lavoro di squadra. In tv si tratta di un lavoro soprattutto autorale, mentre in cabina di commento è più un lavoro sul tempo reale. Una tentazione a cui non riesco a non cedere? Il cibo, io la tentatrice ce l’ho in casa. Nella mia vita, tutte le scelte che ho preso sono state prese insieme alla mia famiglia”. Giunge al termine l’incontro.