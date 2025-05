Stasera in tv martedì 27 maggio 2025. Su Rai3, il programma di Domenico Iannacone, Che ci faccio qui. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 27 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il telefilm Doc, con Molly Parker, Omar Metwally, Jon Ecker. Due episodi: il primo s’intitola, “Il primo giorno”. Amy (Molly Parker), nel suo primo giorno di lavoro in ospedale dopo l’incidente, si occupa con il collega Coleman di un paziente affetto da un misterioso disturbo al fegato. Intanto, Keller e Maytra assistono un’anziana coppia di coniugi. A seguire, l’episodio “Un piccolo passo”.

Su Rai2, alle 21.20, il talk show Belve. “Belva è chi nella vita gioca all’attacco e si conquista quello che ha per meriti o per colpe proprie. Belva è chi è audace, ma anche chi sbaglia e non è perfetto. Lo considero un complimento”: parola di Francesca Fagnani, che così disegna il profilo dell’ospite ideale. Stasera, la quarta puntata.

Su Rai3, alle 21.20, la nuova edizione del programma Che ci faccio qui. Domenico Iannacone ci porta al Gemelli di Roma, nella “Cave Multisensoriale”, un luogo dove la memoria viene chiamata a tornare. Attraverso immagini, suoni e vibrazioni si costruisce un linguaggio alternativo capace di parlare a chi, dopo un ictus, un infarto, un trauma, ha perso il contatto con sé stesso.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Come sempre i risultati delle elezioni amministrative vengono analizzati per misurare l’attuale forza dei diversi schieramenti politici a livello nazionale. Non fa differenza la consultazione del 25 e 26 maggio, che riguarda oltre 400 comuni. Se ne parla stasera nello studio di Bianca Berlinguer.

Su Canale 5, alle 21.20, la 1° puntata della fiction Doppio gioco, con Alessandra Mastronardi, Max Tortora. Daria Girardi (Alessandra Mastronardi), giocatrice di poker, è stata condannata per truffa e deve scontare la sua pena nei servizi sociali. Durante un turno di lavoro all’aeroporto fa un incontro casuale che la colpisce. In seguito, Daria viene reclutata dai servizi segreti per una missione sotto copertura.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Si sta per chiudere l’ennesima edizione di successo del programma di Davide Parenti. Oggi infatti è prevista la penultima puntata, ricca come le altre di inchieste e interviste introdotte da Veronica Gentili e Max Angioni. Spazio anche ai monologhi degli ospiti, destinati a diventare subito virali.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Tra i talk di approfondimento trasmessi in prima serata da La7, quello di Giovanni Floris è tra i più seguiti dal pubblico, anche se i record del suo “Ballarò” sono irripetibili. Tra i momenti più visti, il monologo satirico di Luca e Paolo.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento crociera. Flavio Montrucchio accompagna i passeggeri single in un tour nel Mediterraneo nella speranza che trovino il loro vero amore. Durante il viaggio, nascono anche amicizie sincere destinate a durare nel tempo.

I film di questa sera martedì 27 maggio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2008, di Roger Donaldson, La rapina perfetta, con Jason Statham, Saffron Burrows. Londra. Terry, un balordo di mezza tacca, cerca di cambiar vita. L’incontro con una ragazza lo porta, però, a tentare una rapina: il colpo riesce, ma il gioco gli sfugge di mano.

Su Rai Movie, alle 21.20, il film d’avventura del 1982, di John Milius, Conan il barbaro, con Arnold Schwarzenegger. Il gigantesco guerriero Conan, cresciuto in schiavitù dopo l’assassinio dei genitori, riconquista la libertà. Il suo unico pensiero ora è quello di pianificare la sua vendetta.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2008, di Marc Forster, Quantum of Solace, con Daniel Craig, Judi Dench. Dopo la morte di Vesper, la donna che amava, Bond torna in azione per impedire un colpo di stato in Bolivia. Qualcuno vuole impadronirsi delle forniture d’acqua dell’intero Paese.

Su Nove, alle 21.30, il film thriller del 2016, di Ron Howard, Inferno, con Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy. Risvegliatosi in un ospedale fiorentino senza memoria, il professor Langdon si ritrova coinvolto nel piano di un folle criminale che intende scatenare un’epidemia mondiale.

20 Mediaset – Iris – La5 – Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2006, di Sam Raimi, Spider-Man 3, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst. Guai all’orizzonte per l’uomo ragno. Un’entità malvagia si impossessa del suo costume da supereroe. Così Peter si trova a fare i conti con il lato oscuro della sua personalità.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 2008, di Ed Harris, Appaloosa, con Jeremy Irons, Viggo Mortensen, Dd Harris. New Mexico, 1882. Bragg, uno spietato ranchero, spadroneggia ad Appaloosa, piccola comunità di cercatori d’oro. Lo sceriffo Cole e il suo vice devono assicurare l’uomo alla giustizia.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2010, di Edward Zwick, Amore & altri rimedi, con Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal. Il rubacuori Jamie, solitamente cinico con le donne, s’innamora della bella Maggie, affetta dal morbo di Parkinson. I ragazzi sanno di dover affrontare momenti molto duri, ma…

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Guido Chiesa, Una notte da dottore, con Diego Abatantuono. Un anziano dottore, che lavora come guardia medica notturna, ha un incidente con un rider. I due ne escono illesi, ma rischiano di perdere il lavoro. Al dottore viene in mente una soluzione decisamente originale.

Stasera in tv martedì 27 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Andrea Porporati, Rosanero, con Salvatore Esposito, Fabiana Martucci. Totò, giovane boss della camorra, e Rosetta, 10 anni, vanno in coma nello stesso istante in seguito ad una brutta ferita. Come per magia si risvegliano una nel corpo dell’altro.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Jon Watts, Spider-Man: Far From, con Tom Holland. Peter si sta godendo la sua vacanza in Europa, quando Nick Fury si presenta nella sua stanza d’albergo. L’uomo gli chiede di collaborare con lui per fermare il malvagio Mysterio.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Stefano Sollima, Suburra, con Pierfrancesco Favino, Greta Scarano. Alcuni speculatori edilizi intendono trasformare il litorale romano in un paradiso del gioco d’azzardo. Ma, per realizzare il progetto, serve l’appoggio di politici corrotti e boss.