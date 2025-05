È Mario Balotelli uno degli ospiti della puntata di Belve di martedì 27 maggio. La trasmissione, guidata da Francesca Fagnani, prende il via alle 21:20 circa, su Rai 2.

Belve 27 maggio, Mario Balotelli e il futuro nel mondo del calcio

Mario Balotelli, nel corso di Belve di oggi, ha parlato, in primis, dell’esperienza al Genoa: “I tifosi mi vogliono bene e li ringrazio, ma per il tipo di società ho fatto una scelta sbagliata. Difficilmente giocherò in Italia o in Europa. Il futuro? Ho l’idea dell’America. Giocherò ancora due o tre anni prima di smettere, sarà un trauma atletico ma tutto quello che ruota intorno al calcio non mi mancherà, è un mondo finto“.

Balotelli prosegue, dichiarando: “Non ho nulla da invidiare a Messi e Ronaldo, io e Mourinho? L’allenatore ha un carattere peggiore del mio. Il peggior fallo subito in vita mia è stato quello di Totti. Gli ho scritto: perché mi hai dato un calcio? Lui mi ha risposto che non mi aveva nemmeno preso bene“.

Fagnani, poi, chiede spiegazioni sul test del DNA che ha chiesto di effettuare con la figlia (poi riconosciuta) avuta con Raffaella Fico. Il calciatore, sul tema, ha chiarito: “Mi spiace per mia figlia, ma cosa potevo fare? Tornassi indietro lo rifarei, d’altronde non ci vedevamo da mesi“.

Lunetta Savino e le differenze fra cinema e televisione

A Belve del 27 maggio è accolta l’attrice Lunetta Savino. L’amata interprete ha dichiarato: “La televisione dà alle donne molto più spazio rispetto al cinema. Alcune, purtroppo, per avere ruoli importanti hanno dovuto aspettare di essere fidanzate con il regista o il produttore“. In merito alla similitudine fra lei e Meryl Streep confessa: “Mi dicono che le somiglio, ma ovviamente le attrici americane hanno occasioni straordinarie per emergere. Diciamo che noi siamo un po’ i parenti poveri“.

Belve 27 maggio, Massimo Ferrero

In chiusura di Belve del 27 maggio è intervistato Massimo Ferrero. Produttore cinematografico ed ex patron della Sampdoria, era già stato ospite dello show nel 2022. In quella occasione, però, le cose non erano andate per il verso giusto. Dopo poche domande, infatti, l’ospite e la conduttrice erano arrivati allo scontro. Il tema del contendere riguardava, soprattutto, le posizioni politiche di Ferrero, che per Fagnani erano cambiate varie volte in pochi anni. Una versione che non ha trovato d’accordo l’imprenditore, che non ha nascosto il suo fastidio e che, alla fine, si è rifiutato di firmare la liberatoria.