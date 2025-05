Si intitola Ti amo fino alla morte la puntata in onda oggi, martedì 27 maggio, de Le indagini di Roy Grace. La serie tv è proposta, come sempre, da Giallo, a partire dalle ore 21:10 circa.

Le indagini di Roy Grace Ti amo fino alla morte, regista e dove è girata

Con l’appuntamento di oggi giunge al termine la quarta stagione de Le indagini di Roy Grace. La produzione seriale, appartenente al genere poliziesco, è realizzata dalle società Second Act Productions, Tall Story Pictures e Vaudeville Productions.

La puntata dal titolo Ti amo fino alla morte ha una durata di circa 100 minuti ed è andata in onda, per la prima volta in televisione, sull’emittente britannica ITV nel luglio dello scorso anno.

Coloro che curano la regia della serie sono Brian Kelly, Dan Zeff, Kate Saxon e Bille Eltringham. La sceneggiatura, invece, è scritta da Ben Court, Ed Withmore, Jess Williams, Russell Lewis e Caroline Ip. Le riprese si sono svolte in varie località del Sussex, concentrandosi soprattutto nella città Brighton.

Le indagini di Roy Grace Ti amo fino alla morte, la trama

Durante la puntata in onda oggi, martedì 27 maggio, de Le indagini di Roy Grace, i protagonisti devono risolvere un nuovo, intricato caso di omicidio. La vittima è un ex detenuto, che dopo aver passato un periodo in carcere con l’accusa di furto è stato ucciso in circostanze decisamente inquietanti.

Il corpo privo di vita è oggetto di tutti gli accertamenti del caso, i cui esiti rendono le indagini ancora più misteriose e complesse. Nel frattempo, il personaggio principale riceve una telefonata da parte di una collega che opera a New York.

Spoiler finale

La poliziotta statunitense, nel corso dell’episodio Ti amo fino alla morte, informa il protagonista di due omicidi irrisolti accaduti in Francia, oltre che per avere informazioni sulla sparizione di una donna originaria di Brighton. Grace, allora, ha una intuizione: tutte queste vicende sono, in qualche modo, collegate fra loro.

Le indagini di Roy Grace Ti amo fino alla morte, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Le indagini di Roy Grace, la cui quarta stagione giunge al termine con l’ultima puntata in onda oggi, martedì 27 maggio, a partire dalle ore 21:10 circa, sulla rete del digitale terrestre Giallo.