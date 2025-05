La serie tv MobLand, creata da Ronan Bennett, è un crime-drama con elementi gangster e thriller, ambientato nel mondo della criminalità organizzata londinese. La serie è disponibile su Prime Video dal 30 maggio 2025 e ha una durata di 60 minuti per episodio.

I protagonisti della serie tv sono Harry Da Souza, interpretato da Tom Hardy, e Conrad Harrigan, interpretato da Pierce Brosnan. Accanto a loro, un cast di talento che include Helen Mirren, Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Jasmine Jobson, Mandeep Dhillon, Daniel Betts, Janet McTeer, Jordi Mollà e Toby Jones.

Regia e produzione della serie tv MobLand

La serie tv è creata e scritta da Ronan Bennett, con la regia di Guy Ritchie, Anthony Byrne, Lawrence Gough e Daniel Syrkin.

La produzione è curata da Easter Partisan, Toff Guy Films, Hardy Son & Baker, 101 Studios e MTV Entertainment Studios, con la distribuzione internazionale affidata a Paramount+.

Dove è stata girata?

Le riprese di MobLand si sono svolte principalmente nel Regno Unito, sfruttando ambientazioni urbane e cupe per enfatizzare il tono gangster della serie:

Londra : molte scene sono state girate nella capitale britannica, tra quartieri malfamati e club esclusivi.

: molte scene sono state girate nella capitale britannica, tra quartieri malfamati e club esclusivi. Set ricostruiti in studio : impiegati per le sequenze interne delle operazioni criminali e degli incontri tra le famiglie mafiose.

: impiegati per le sequenze interne delle operazioni criminali e degli incontri tra le famiglie mafiose. Zone industriali: utilizzate per le scene di contrabbando e traffici illeciti.

Trama della serie tv MobLand

La serie segue la famiglia Harrigan, una delle più potenti e temute organizzazioni criminali di Londra, da generazioni al vertice del crimine organizzato. Tuttavia, il loro dominio sulla città è minacciato dalla crescente influenza del clan rivale, gli Stevenson, pronti a tutto pur di spodestarli e prendere il controllo del territorio.

Quando gli affari iniziano a vacillare e gli Harrigan rischiano di perdere il loro potere, la matriarca della famiglia decide di ingaggiare Harry Da Souza, un “risolutore” leggendario, famoso per la sua freddezza e per i suoi metodi spietati. Harry, ex mercenario, è chiamato a proteggere la famiglia, eliminare le minacce interne ed esterne e ristabilire l’ordine nelle fila sempre più instabili degli Harrigan.

Spoiler finale

Ma il mondo della criminalità londinese è un labirinto intricato di alleanze precarie, tradimenti, vendette personali e giochi di potere. A complicare ulteriormente le cose ci sono le tensioni all’interno della stessa famiglia Harrigan, dove vecchi rancori e ambizioni personali rischiano di far esplodere la situazione dall’interno.

MobLand esplora con intensità e realismo il lato oscuro del potere e della criminalità organizzata, mostrando un ambiente dove il denaro e il pericolo non sono solo componenti inevitabili, ma veri e propri imperativi. In un mondo dove nessuno si può fidare di nessuno, ogni scelta ha un prezzo, e ogni alleanza può trasformarsi rapidamente in un tradimento mortale.

MobLand – Cast completo

Ecco il cast principale della serie tv MobLand con i rispettivi personaggi: