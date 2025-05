Venerdì 30 maggio, TV8, rete del digitale terrestre, manda in onda, in diretta, il Radio Italia Live Il Concerto 2025. L’evento musicale è fruibile, in contemporanea, anche su Sky Uno (canale 108) e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Radio Italia Live Il Concerto 2025, i conduttori

Il Radio Italia Live Il Concerto è uno show organizzato da Radio Italia, in collaborazione con il Comune di Milano. Quella in onda oggi è la dodicesima edizione. La prima, infatti, è stata trasmessa nel 2012 e, all’epoca, era guidata dalla coppia composta da Belen Rodriguez e da Enrico Ruggeri.

Il Radio Italia Live Il Concerto 2025 è guidato da alcune delle voci che, tutti i giorni, tengono compagnia ai tanti ascoltatori di Radio Italia. In particolare, si alternano sul palco Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi.

Il grande concerto dalla centrale Piazza Duomo di Milano

Il Radio Italia Live Il Concerto si svolge nella tradizionale cornice di Piazza Duomo, a Milano. L’evento, la cui sigla è scritta e cantata da Saturnino, prende il via alle 20:40 circa.

Oltre che in televisione, su TV8 e Sky Uno, è possibile seguire la kermesse musicale anche in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e su Radio Italia Tv. Sul palco si alternano numerosi artisti, tutti accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori.

Radio Italia Live Il Concerto 2025, il cast

Sono tanti gli artisti che salgono sul palco del Radio Italia Live Il Concerto. In primis, direttamente dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, arriva Olly, che ha ottenuto la vittoria nella kermesse con la hit Balorda Nostalgia. In seguito arriva un altro grande protagonista della kermesse, ovvero Lucio Corsi, secondo classificato e reduce dall’ottimo quinto posto nella finale dell’Eurovision Song Contest 2025.

Spazio, poi, ad Elodie e ai Pinguini Tattici Nucleari. Entrambi gli artisti sono oramai in procinto di partire con i loro tour estivi, durante i quali si esibiranno in vari stadi italiani. Attesi Alfa, attualmente in rotazione radiofonica con il nuovo singolo A me mi piaci realizzato in collaborazione con Manu Chao, Fedez e Giorgia, confermata alla conduzione della prossima edizione di X Factor.

Il lungo elenco di cantanti coinvolti nel corso del Radio Italia Live Il Concerto 2025 è completato dal rapper Fabri Fibra e Marco Masini, oltre che da altri tre protagonisti del Festival di Sanremo, ovvero Achille Lauro, Brunori Sas ed Irama.